Inhalt:

507. Geschwindigkeitsüberschreitung – Am Hart

508. Häufung von Einbrüchen in Kindergärten – Stadtgebiet München

509. Sexuelle Belästigung; Festnahme eines Tatverdächtigen – Ludwigsvorstadt

507. Geschwindigkeitsüberschreitung – Am Hart

Am Samstag, 29.03.2025, gegen 01:00 Uhr, führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion 47 in der Ingolstädter Straße Geschwindigkeitsmessungen mit einem Lasermessgerät durch. Dabei hatten sie einen Pkw, Mercedes, mit einer Geschwindigkeit von 104 km/h statt der erlaubten 50 km/h gemessen.

Der Fahrer des Pkw ist vor Ort angehalten worden. Hierbei handelt es sich um einen 18-Jährigen mit Wohnsitz in München. Er wurde wegen des Verkehrsverstoßes angezeigt. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro, zuzüglich Gebühren und Auslagen, zwei Punkte im Verkehrszentralregister, sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Da es sich bei dem 18-Jährigen um einen Fahranfänger handelt, kann es sich zudem auf die Probezeit auswirken.

Hinweis der Münchner Polizei:

Überhöhte Geschwindigkeit führt als eine der Hauptunfallursachen immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Die Münchner Polizei wird deshalb zur Erhöhung der Verkehrssicherheit weiterhin gezielt Geschwindigkeitsüberwachungen durchführen und festgestellte Verstöße konsequent ahnden.

508. Häufung von Einbrüchen in Kindergärten – Stadtgebiet München

Seit Dienstag, 18.03.2025, kam es zu einer Häufung von Einbrüchen in Kindergärten im Stadtgebiet München. Hierbei wurde gewaltsam in sechs Kindergärten eingebrochen. Die Taten ereigneten sich zwischen:

- Dienstag 18.03.25,16:45 Uhr - Mittwoch, 19.03.25, 06:45 Uhr Sendling

- Montag, 24.03.25, 18:30 Uhr - Dienstag, 25.03.25, 07:10 Uhr Ramersdorf

- Donnerstag, 27.03.25, 18:00 Uhr - Freitag, 28.03.25, 07:00 Uhr Fürstenried

- Freitag, 28.03.25, 17:30 Uhr - Samstag, 29.03.25, 09:15 Uhr Hadern

- Freitag, 28.03.25, 17:00 Uhr - Montag, 31.03.25, 06:30 Uhr Schwabing

- Sonntag, 30.03.25, 11:30 Uhr - Montag, 31.03.25, 07:15 Uhr Schwabing

Über Türen oder Fenster gelangten die bislang unbekannten Täter in die jeweilige Einrichtung. Anschließend wurde nach Wertgegenständen und Bargeld gesucht. Hierbei konnten insgesamt mehrere tausend Euro Bargeld erbeutet werden. Außerdem entstanden in allen Fällen jeweils Sachschäden in Höhe von mindestens eintausend Euro.

Das Kommissariat 52 führt die weiteren Ermittlungen.

509. Sexuelle Belästigung; Festnahme eines Tatverdächtigen – Ludwigsvorstadt

Am Montag, 31.03.2025, gegen 20:50 Uhr, teilten Zeugen über den Polizeinotruf 110 mit, dass soeben eine weibliche Person von einem unbekannten Täter im U-Bahnbereich des Hauptbahnhofs (U1) sexuell belästigt wurde. Die Tat habe sich im Treppenhaus zum Bahnsteig zugetragen. Nach der Tat rief die 15-jährige Geschädigte um Hilfe und machte so auf sich aufmerksam. Zudem flüchtete sowohl sie als auch der Täter von der Örtlichkeit.

Im Zuge der eingeleiteten Fahndung konnte ein 32-jähriger afghanischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in einer Gemeinschaftsunterkunft in München angetroffen und kontrolliert werden.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der sexuellen Belästigung eingeleitet. Während der Anzeigenaufnahme wirkte der 32-Jährige auf die Beamten äußerst aggressiv, sodass ein Sicherheitsgewahrsam angeordnet worden ist. Der Tatverdächtige wurde am Dienstag, 01.04.2025, gegen 05:00 Uhr, wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

Das Kommissariat 15 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.