BUCHLOE/AICHEN. Im März fand ein Zeuge eine seit Jahren vermisste Herz-Jesu-Figur auf dem Friedhof in Buchloe auf.

Im Jahr 1999 entwendeten Unbekannte aus der Kirche St. Ulrich in Aichen (PI Krumbach) eine etwa 95 cm hohe Herz-Jesu-Figur. Trotz umfangreicher Ermittlungen tauchte die Figur bislang nicht mehr auf.

Anfang März fand ein Zeuge eine in einem blauen Müllsack eingewickelte Herz-Jesu-Figur auf dem Friedhof von Buchloe hinter einem Grabstein auf. Der Besitzer des Grabes gab die Figur beim Fundamt in Buchloe ab. Dieses unterrichtete die Polizeiinspektion Buchloe über den ungewöhnlichen Fund. Eine erste Nachfrage bei der Kirchengemeinde in Buchloe sowie ein Presseaufruf verliefen negativ.

Weitere Ermittlungen der Polizeiinspektion Buchloe, insbesondere die Hinzuziehung des Bay. Landeskriminalamtes, zuständig für Kunstdiebstähle, brachten nun neue Erkenntnisse. Ein Vergleich mit Aufnahmen aus der Fahndungsliste des Landeskriminalamtes ergab eine Verbindung der aufgefundenen Skulptur mit dem Diebstahl in Aichen. Die Polizei Buchloe nahm Kontakt mit dem zuständigen Pfarrer der Kirchengemeinschaft Zusamtal auf. Dieser hielt Rücksprache mit seinem Kirchenpfleger, welcher bereits 1999 in der Kirche tätig war. Der Kirchenpfleger erinnerte sich an den Diebstahl. Auch hier konnte eine Übereinstimmung mit Bildern aus der Inventarliste der Pfarrkirchenstiftung St. Ulrich festgestellt werden. Aus den Händen von PHK* Michael Laugwitz, Dienststellenleiter der PI Buchloe, und PHK Markus Dösinger erhielt der Pfarrer nach nun 26 Jahren die Herz-Jesu-Figur wieder zurück. Bislang ist der Polizei die Identität der Täterschaft noch nicht bekannt. (PI Buchloe)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).