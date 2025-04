0590 – Polizei sucht Zeugen nach Raub

Dasing – Am gestrigen Montag (31.03.2025) ereignete sich ein Raub in Dasing. Verletzt wurde niemand. Die Polizei fahndet mit Hochdruck und ermittelt zu den Hintergründen.

Gegen 20.00 Uhr trafen sich ein 40-Jähriger und ein bislang Unbekannter in der Bahnhofstraße. Offenbar sollte eine hochwertige Uhr verkauft werden, welche in einem Onlineinserat vom 40-Jährigen für eine fünfstellige Summe angeboten wurde. Am Treffpunkt bedrohte nach aktuellem Stand der Unbekannte den 40-Jährigen mit einer Waffe und forderte die Herausgabe der Uhr. Der Mann kam der Aufforderung nach. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit einem Auto in Richtung Autobahn. Die Polizei wurde alarmiert.

Einsatzkräfte der Polizei leiteten sofort eine umfangreiche Fahndung nach dem Täter und möglichen Mittätern ein. Hierzu wurde unter anderem die Autobahn gesperrt und ein Polizeihubschrauber angefordert. Nach aktuellem Stand ist der Täter noch flüchtig.

Die Ermittlungen hierzu hat die Kripo Augsburg noch in der Nacht übernommen. Die Polizei bittet Zeugen, denen ein auffälliges Fahrzeug oder verdächtige Personen im Bereich aufgefallen sind, sich unter Tel. 0821/323-3821 zu melden.

0598 - Brand in Justizvollzugsanstalt

Aichach - Gestern (31.03.2025) kam es gegen 15.45 Uhr zu einem Brand in der Justizvollzugsanstalt Aichach. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Als Brandursache wird derzeit von einem Wasserkocher ausgegangen. Ein technischer Defekt kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

0599 - Polizei kontrolliert Geschwindigkeit

Marktoffingen - Am Sonntag (30.03.2025) führten Kräfte der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth, innerorts eine Geschwindigkeitsmessung durch.

Dabei mussten 66 Fahrzeuge beanstandet werden (29 im Anzeigenbereich). Ein Motorradfahrer wurde mit dem traurigen Spitzenwert von 100 km/h gemessen. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 800 Euro, sowie ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.