BAMBERG. Am Sonntagabend, 21.15 Uhr, beobachtete ein 28-Jähriger in der Katharinenstraße von seinem Fenster aus einen Mann, der an den Türgriffen eines dort geparkten VW Polo rüttelte und offenbar im Begriff war, das Auto aufzubrechen. Später nahmen Kräfte der Bamberger Stadtpolizei den Tatverdächtigen fest.

Als der 28-Jährige den Mann ansprach, stieg dieser auf seinen E-Scooter und flüchtete in Richtung Pödeldorfer Straße. Dort konnte der Zeuge den Mann einholen und festhalten. Ein weiterer Zeuge rief daraufhin die Polizei. Der Festgehaltene konnte sich kurzzeitig aus dem Griff des 28-Jährigen lösen und ergriff nochmals die Flucht. Allerdings kamen ihm die eintreffenden Polizeistreifen zuvor und nahmen den 38-Jährigen vorläufig fest. Für seinen E-Scooter konnte er keinen Eigentumsnachweis vorzeigen, weshalb die Beamten diesen sicherstellten. Außerdem bemerkten die Polizisten, dass der Scooter keine gültige Versicherung aufwies und der 38-Jährige alkoholisiert war. Ihn erwarten nun nicht nur Anzeigen wegen des versuchten Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug, sondern auch wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol und wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.