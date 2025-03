BAD STAFFELSTEIN, LKR. LICHTENFELS. In der Nacht auf Freitag brachen Unbekannte in eine Bäckerei in Bad Staffelstein ein und stahlen Bargeld. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt und sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Donnerstag, 18 Uhr, bis Freitag, 8 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zur Bäckerei in der Bahnhofstraße und stahlen Bargeld im Wert einer hohen dreistelligen Summe, bevor sie unerkannt flüchteten. Die Diebe hinterließen außerdem einen Sachschaden von etwa 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen. Aufgrund von Zeugenaussagen erscheint die Zeitpanne von 3.30 Uhr bis 4 Uhr als Tatzeitraum wahrscheinlich. Wer in der Nacht auf Freitag, insbesondere in diesem Zeitraum, verdächtige Wahrnehmungen in der Bahnhofstraße gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 bei der Kripo Coburg zu melden.