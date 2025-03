MÜNCHBERG. Nach über sechs Jahren trat Erster Polizeihauptkommissar Jörg Urban als Chef der Münchberger Polizeiinspektion seinen Ruhestand an. Neu an der Spitze der Dienststelle ist mit Wirkung vom 1. April 2025 Polizeioberkommissarin Karina Liebl zu finden. Die Übergabe fand am Montag im Schützenhaus Münchberg statt.

Jörg Urban tritt in den Ruhestand ein

Als Eigengewächs des Hofer Landkreises begann Jörg Urban (62) im Jahr 1980 mit 18 Jahren seine Ausbildung bei der Polizei. Für den jungen Polizisten ging es zuerst nach München-Schwabing bevor er 1986 wieder zurück in die Heimat zog und seinen Dienst in Naila antrat. Es folgten Stationen wie die Einsatzzentrale der alten Direktion Hof, das Rauschgiftkommissariat der dortigen Kripo und eine erste polizeiliche Auslandsmission in der Funktion als Berater der örtlichen Regierung für den Polizeinachwuchs in Bosnien. Später half Urban noch zweimal bei Missionen im Kosovo aus und machte so seinen Auslands-Hattrick perfekt. Der scheidende Beamte stellte in der gesamten Laufbahn seine Vielseitigkeit unter Beweis. Ob als Leiter der Motorradgruppe Oberfranken, als Schleierfahnder oder Betrugsermittler baute der Mann aus Naila seinen Erfahrungsschatz aus. Der vierfache Familienvater Urban wurde 2015 Chef des Kriminaldauerdienstes der Bayreuther Kripo. Seinen letzten Posten als Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Münchberg trat Urban im Jahr 2019 an. Nach 44,5 Dienstjahren für den Freistaat Bayern entließ ihn sein Polizeipräsident am Montag in den Ruhestand.

Karina Liebl übernimmt die Führung

Für den nahtlosen Übergang sorgt ab dem 1. April 2025 die gebürtige Bambergerin, die 33-jährige Karina Liebl. Direkt nach ihrem Abitur im Jahr 2010 begann Liebl ihre Ausbildung zur jungen Polizistin. Nach Dienstorten in München und beim Präsidium Unterfranken kehrte sie kurz zurück in die Heimat und begann dann ihr Studium in Sulzbach-Rosenberg, das sie 2020 zur Polizeikommissarin machte. Nach einem mehr als erfolgreichen Abschluss leistete sie Dienst bei der Polizei Bamberg-Land, bei den Zentralen Einsatzdiensten, im Polizeipräsidium Oberfranken in Bayreuth und beim Präsidium der Bereitschaftspolizei in Bamberg. Hier wirkte sie maßgeblich beim Management größerer Einsätze, wie der IAA in München und der Fußball-EM, mit. Anschließend folgten Aufgaben als Sachbearbeiterin Einsatz bzw. Ordnungs- und Schutzaufgaben bei der Bamberger Stadtpolizei und zuletzt bei der Kripo in Coburg. Karina Liebl führt für die kommenden sechs Monate interimsmäßig die Geschäfte der Polizeiinspektion Münchberg. Die Dienststelle stellt für die Beamtin eine wichtige Station im Rahmen der Führungserprobung auf dem Weg in die vierte Qualifikationsebene - vormals höherer Dienst - dar.

Die feierliche Amtsübergabe fand am Montag im Münchberger Schützenhaus statt. In würdevollem Rahmen bedankte sich Polizeipräsident Armin Schmelzer beim scheidenden Jörg Urban mit einem „Vergelt´s Gott“ für sein großes Engagement in über 44 Dienstjahren. Gleichzeitig freute sich der Präsident, die Dienststelle in die Hände von Karina Liebl geben zu können. Schmelzer war sich sicher, mit Liebl eine verantwortungsbewusste, kompetente und menschliche Mitarbeiterin mit der neuen Verantwortung betraut zu haben und schenkte ihr sein volles Vertrauen für diese wichtige Aufgabe.