0581 – Polizei ermittelt nach Einbruch in Restaurant

Hochfeld – Am gestrigen Sonntag (30.03.2025) im Zeitraum von 01.00 Uhr bis 07.45 Uhr verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt zu einem Restaurant in der Schertlinstraße. Der oder die Täter entwendeten Bargeld. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich sowie ein Sachschaden in Höhe von rund 100 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schwerem Fall des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

0582 – Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Pfersee – Am frühen Sonntagmorgen (30.03.2025) fuhr ein 21-jähriger Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen mit einem E-Scooter in der Hessenbachstraße.

Gegen 04.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 21-Jährigen, da er mit dem E-Scooter über eine rote Ampel fuhr. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten alkohol- und drogentypisches Verhalten bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr und einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 21-jährigen Mann.

0583 – Polizei stoppt Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis

Lechhausen – Am gestrigen Sonntag (30.03.2025) fuhr ein 40-jähriger Autofahrer ohne gültige Fahrerlaubnis in der Derchinger Straße.

Gegen 17.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da er während der Fahrt sein Mobiltelefon verwendete. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes. Das Auto parkten die Beamten am Straßenrand, natürlich mit Einverständnis des Mannes.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 40-jährigen Mann.

0584 – Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

Lechhausen – Am Sonntag (30.03.2025) verkratzte eine bislang unbekannte Person zwischen 17.00 Uhr und 17.45 Uhr einen Seat Leon in der Curt-Frenzel-Straße. Am Seat entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0585 – Polizei verhütet mögliche Fahrt unter Alkohol

Göggingen – Am Sonntagabend (30.03.2025) verhinderte eine Polizeistreife, dass eine 79-jähriger Mann alkoholisiert mit einem Fahrrad fuhr.

Gegen 19.30 Uhr kontrollierten die Beamten den 79-Jährigen in der Pfarrer-Bogner-Straße, als dieser versuchte sein Fahrrad zu entsperren. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 79-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die Beamten unterbanden die mögliche Fahrt des 79-Jährigen. Strafrechtliche Konsequenzen drohen ihm keine.

0586 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall – Frau unter Drogeneinfluss

Innenstadt – Am Sonntag (30.03.2025) kam eine 57-jährige Frau in der Berliner Allee von der Fahrbahn ab, da sie offenbar wegen ihrem Hund auf der Rückbank erschrak. Zudem stand die Frau unter dem Einfluss von Drogen.

Gegen 15.15 Uhr fuhr die 57-jährige Frau die Berliner Allee in Richtung Norden. Auf der Rückbank befanden sich ihre beiden Hunde. Als einer der Hunde nach vorne sprang, erschrak die Frau offenbar so sehr, dass sie von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum fuhr. Bei dem Unfall wurde die Frau leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die Frau offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Einsatzkräfte veranlassten eine Blutentnahme bei der 57-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 57-jährige Frau.

0587 – Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Göggingen – Am Freitag (28.03.2025), gegen 10.00 Uhr, brannte Toilettenpapier in einer Toilette der Friedrich-Ebert-Schule. Das Feuer konnte durch eine Lehrkraft gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Derzeit geht die Polizei von Brandstiftung aus.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0588 - Polizei führt Verkehrskontrollen durch

Augsburg - Am Freitag (28.03.2025) führte die Verkehrspolizei Augsburg in den Abendstunden Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte mehr als 100 Fahrzeuge und beanstandeten mehrere Verstöße u.a. gegen die Gurtpflicht oder die unerlaubte Nutzung einer Radarwarn-App.

Des Weiteren kontrollierten die Beamten einen 29-jährigen Autofahrer. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 29-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,7 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes.

Zudem stellten die Beamten bei einem 25-jährigen Autofahrer drogentypisches Verhalten fest. Ein Drogenschnelltest war positiv auf THC. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 25-Jährigen.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.