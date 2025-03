HEBERTSHAUSEN, LKRS.DACHAU.Ein Unbekannter trat am vergangenen Freitag einem 11-jährigen Mädchen in Hebertshausen gegenüber und belästigte sie in sexuell unsittlicher Weise. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt.

Gegen 13:20 Uhr war die 11-Jährige zu Fuß vom Bahnhof aus auf dem Nachhauseweg. Ein Unbekannter folgte dem Kind zunächst und stellte sich dem Mädchen dann in der Straße Am Höllberg in den Weg.

Der Unbekannte entblößte sich und führte eindeutig sexuell motivierte Handlungen an sich selbst durch. Die 11-Jährige flüchtete daraufhin, während der Täter offenbar zurück in Richtung Bahnhof ging. Ein Körperkontakt fand nicht statt.

Der Unbekannte war nach Angaben der Zeugin etwa 24 Jahre alt, zwischen 175 und 185 cm groß, ohne Brille und Bart und mit kurzen Haaren. Der Mann trug eine graue Jogginghose und ein dunkles Oberteil. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb ohne Ergebnis.

Die Kriminalpolizei bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08141-6120 zu melden.