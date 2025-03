VILSHEIM, LKR. LANDSHUT. Erneut haben Telefonbetrüger in der Region zugeschlagen. Wie erst am Samstag, 29.03.2025, bekannt wurde, hat eine 84-jährige Frau mehrere tausend Euro an einen unbekannten Mann übergeben.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll die Seniorin bereits am vergangenen Dienstag, 25.03.2025, einen Telefonanruf eines angeblichen Staatsanwalts erhalten haben; demnach hätte ein naher Verwandter einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Zur Abwendung einer Haftstrafe müsse nun eine Kaution in Höhe von 40.000 Euro hinterlegt werden.

In Folge übergab die Seniorin schließlich an einen unbekannten Mann mehrere tausend Euro. Der Abholer soll ca. 180 cm groß gewesen sein; er war dunkel gekleidet und trug eine dunkle Mütze; nähere Details zu dem Mann liegen bislang nicht vor.

Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die am Dienstag, 25.03.2025 in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 15.30 Uhr im Bereich der Kemoden-/Meisen-/Amselstraße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Vilsbiburg, Tel. 08741/9627-0, oder jede andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Taxiunternehmen, die im fraglichen Zeitraum an die Örtlichkeit einen Fahrauftrag oder von dort erhalten haben, werden ebenso gebeten, sich als Zeugen zu melden.

Veröffentlicht: 31.03.2025, 14.25 Uhr