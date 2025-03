BAYREUTH. In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach ein Brand in einem leerstehenden Wohnhaus in der Brandenburger Straße aus. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Kurz vor Mitternacht meldet ein Zeuge starken Brandgeruch im Bereich der Stuckbergstraße. Polizei und Feuerwehr waren umgehend vor Ort und konnten den Brandherd in der Brandenburger Straße lokalisieren. Im Obergeschoss des seit längerem leerstehenden Hauses war ein Feuer ausgebrochen. Die 42 Feuerwehrleute konnten durch ihr schnelles Eingreifen eine Ausbreitung der Flammen auf den Dachstuhl verhindern. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Bayreuth ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und bittet um Zeugenhinweise. Wer in der Nacht von Samstag auf Sonntag verdächtige Beobachtungen gemacht, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/5060 bei der Kripo in Bayreuth zu melden.