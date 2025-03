Inhalt:

501. Körperverletzungsdelikt, eine Person verletzt – Untergiesing

Am Sonntag, 30.03.2025, gegen 16:50 Uhr, wurde der Polizeinotruf über eine körperliche Auseinandersetzung mit einer verletzten Person im Bereich des Kolumbusplatzes in Untergiesing verständigt. Infolge dessen begaben sich mehrere Streifenfahrzeuge zum Einsatzort.

Vor Ort konnte ein 29-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Freising angetroffen werden, der an Kopf und den Händen verletzt war. Die weiteren Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der 29-Jährige zuvor mit einem noch Unbekannten in Streit geriet. Dabei habe der Unbekannte seinen Kontrahenten bedroht und mit einer abgebrochenen Glasflasche auf ihn eingeschlagen, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte.

Der 29-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen.

502. Trickdiebstahl – Maxvorstadt

Am Sonntag, 30.03.2025, gegen 04:45 Uhr, befand sich der spätere Geschädigte, ein 20-jähriger italienischer Tourist, in einer Diskothek in der Maxvorstadt. Dort wurde er von einer 35-jährigen Brasilianerin ohne festen Wohnsitz in Deutschland angetanzt. Dabei bemerkte er, wie sie den Verschluss seiner Goldkette öffnete und ihm diese vom Hals zog.

Die zur Hilfe gerufenen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hielten die 35-Jährige bis zum Eintreffen einer Polizeistreife fest. Die Goldkette mit niedrigem vierstelligem Wert konnte nicht mehr aufgefunden werden. Die 35-Jährige wurde wegen des Diebstahls angezeigt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Das Kommissariat 55 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

503. Wohnungseinbruch – Riem

In der Zeit von Donnerstag, 27.03.2025, 22 Uhr, bis Sonntag, 30.03.2025, 13:30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Ein Zeuge informierte nach Feststellung des Einbruchs die Polizei.

Die Täter gelangten gewaltsam über eine Terrassentüre ins Anwesen. Dort durchsuchten sie mehrere Zimmer der Wohnung nach Stehlgut und entwendeten einen Möbeltresor.

Im Anschluss konnten die Täter unerkannt vom Tatort flüchten.

Die Höhe des Entwendungsschadens kann bis dato noch nicht beziffert werden, da sich der Geschädigte nicht vor Ort befand.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Maria-Montessori-Straße und Heinrich-Böll-Straße (Riem) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen

504. Brand eines Geräteschuppens – Neuperlach

Am Samstag, 29.03.2025, gegen 22.00 Uhr, alarmierten mehrere Zeugen den Notruf, da sie einen Brand an der Rückseite eines Gebäudes bemerkten.

Sofort wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zur Brandörtlichkeit geschickt. Die Feuerwehr konnte das Feuer in einem an ein Gebäude angrenzenden Geräteschuppen aus Holz löschen. In dem Gebäude befindet sich eine Betreuungseinrichtung, die abends nicht in Betrieb ist.

Das Gebäude wurde durch den Brand leicht beschädigt.

Die Brandfahnder des Kommissariats 13 haben vor Ort noch am Abend die Ermittlungen aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kurt-Eisner-Straße und Max-Kolmsperger-Straße (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

505. Tote Person aufgefunden – Altstadt

Am Montag, 31.03.2025, gegen 06:15 Uhr, fand ein Passant einen leblosen Mann im Außenbereich eines Schnellrestaurants am Stachus / Karlsplatz und verständigte deshalb den Polizeinotruf 110. Umgehend fuhren Rettungsdienst, Notarzt und mehrere Polizeistreifen zum Auffindeort.

Vor Ort konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Es handelt sich bei dem Verstorbenen um einen 44-Jährigen, der in Syrien geboren ist und keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache übernommen.