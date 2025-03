PASSAU. In der Nacht von Freitag (28.03.2025) auf Samstag (29.03.2025) kam es in der Passauer Innenstadt zu einer Auseinandersetzung, bei der ein 20-Jähriger wohl mit einem Messer angegangen wurde. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft Passau. Eine Tatverdächtige wurde zwischenzeitlich inhaftiert.

Am Samstag (29.03.2025) kam es zwischen einer 22-Jährigen und einem 20-Jährigen im Bereich der Treppe zwischen Frauengasse und Am Schanzl zu einer verbalen Auseinandersetzung, wobei die 22-Jährige den 20-Jährigen wohl bespuckt haben soll und sich anschließend mit einer weiteren weiblichen Person entfernte. Etwas später kam es zu einem erneuten Aufeinandertreffen vor einer Diskothek in der Kleinen Klingergasse. Dort attackierte die 22-Jährige den 20-Jährigen körperlich. Nach einem kurzen Gerangel holte die Tatverdächtige wohl ein Messer hervor und versuchte den 20-Jährigen zu verletzen. Der 20-Jährige konnte die Stichbewegungen abwehren und verletzte sich dabei leicht am Finger. Die 22-Jährige wurde vorläufig festgenommen und die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Die Tatverdächtige wurde am Samstag (29.03.2025) beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Der von der Staatsanwaltschaft Passau beantragte Haftbefehl wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts wurde erlassen und die 22-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Zeugenaufruf

Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Auseinandersetzung oder zu dem ersten Aufeinandertreffen auf der Treppe geben können, sich unter der 0851/9511-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Veröffentlicht: 31.03.2025, 11.05 Uhr