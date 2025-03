GEISENHAUSEN, LKR. LANDSHUT. Am Samstag, 29.03.2025, wurde eine Mitarbeiterin eines Pizza-Lieferservices von einem Mann mit einem Messer attackiert. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des versuchten Mordes.

Kurz nach 23.00 Uhr wurde die Einsatzzentrale beim Polizeipräsidium Niederbayern von der 25-jährigen Frau über Notruf alarmiert, dass sie soeben nach dem Ausliefern einer Pizza in einem Einfamilienhaus in Geisenhausen mit einem Messer attackiert worden sei. Nachdem die Frau die Lieferung an den 26-jährigen Wohnungsinhaber übergeben hatte, soll dieser beim Verlassen der Wohnung versucht haben, mit einem Messer auf die Frau von hinten einzustechen. Die Frau konnte den Stich mit der Hand abwehren und sich aus der Wohnung in ihr Fahrzeug flüchten; sie wurde leicht verletzt. Der 26-Jährige wurde von Polizeieinsatzkräften widerstandslos in der Wohnung festgenommen.

Haftbefehl wegen versuchten Mordes

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut ist gegen den Mann mittlerweile Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes beantragt worden. Er wurde nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landshut am Sonntag (30.03.2025) in eine bayerische Justizvollzugsanstalt (JVA) eingeliefert. Tatumstände und Motiv sind Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Nach bisherigem Kenntnisstand bestand zwischen der Frau und dem Tatverdächtigen keine Vorbeziehung, ein Streit soll der Attacke nicht vorausgegangen sein.

Veröffentlicht: 31.03.2025, 13.00 Uhr