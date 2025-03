In diesem Zusammenhang kommt insbesondere die seit vielen Jahren etablierte „Kontrollgruppe Motorrad“ des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd zum Einsatz. Der spezialisierten Gruppe gelang es bereits in der Vergangenheit, bei einer Vielzahl an Präventionsveranstaltungen, mit Motorradfahrern sowie allen anderen Verkehrsteilnehmern in Kontakt zu treten. Hierbei wurden sowohl bei den beliebten Motorradausflugsstrecken als auch im Rahmen der täglichen Streifenfahrten abseits der Ausflugszeiten und -örtlichkeiten auf die Gefahren rund um das Thema Krafträder im Straßenverkehr sensibilisiert und hilfreiche Tipps gegeben. Bei Schwerpunktkontrollen kam es regelmäßig zur Ahndung von Verhaltens- sowie Ausrüstungsverstößen (2024: 922 Beanstandungen). In wenigen Fällen führte die Kontrolle zur Einleitung von Strafverfahren (2024: 41).

Bei Verkehrsunfällen mit Getöteten und Verletzten ist die „nicht angepasste bzw. überhöhte Geschwindigkeit“ weiterhin die Hauptunfallursache - dies gilt auch für Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Motorrädern.

Empfehlungen, Tipps und Ratschläge

Für einen sicheren Saisonbeginn können alle Verkehrsteilnehmer sorgen – nicht nur Motorradfahrer! Zu Beginn müssen sich die anderen Verkehrsteilnehmer erst wieder an die Anwesenheit von Zweiradfahrern „gewöhnen“. Sie sollten ein besonderes Augenmerk auf die Kradfahrer legen, da Motorradfahrer aufgrund ihrer schmalen Silhouette und ihrer Geschwindigkeit leicht übersehen oder falsch eingeschätzt werden.

Aber Empfehlungen richten sich auch an die motorisierten Zweiradfahrer: Besonders zu Beginn der neuen Motorradsaison fehlt vielen Fahrern die Routine, entsprechend angepasst sollten diese fahren. Ein Fahrsicherheitstraining empfiehlt sich als eine gute Möglichkeit, schnell wieder Sicherheit und Fahrpraxis zu erlangen. Vor Antritt der ersten Ausfahrt könnte auch die Überprüfung des technischen Zustandes viele Gefahren beseitigen.