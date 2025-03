STRAUBING. Mit Beginn der Motorradsaison möchte das Polizeipräsidium Niederbayern alle Bikerinnen und Biker sensibilisieren und Tipps für eine sichere und unbeschwerte Fahrt geben. Gerade nach der langen Winterpause soll man sich wieder an das Fahrgefühl auf zwei Rädern gewöhnen und nach und nach ein Gefühl für das Motorrad bekommen. Zugleich appellieren wir an alle anderen Verkehrsteilnehmer besonders aufmerksam zu sein, auf die vermehrt auftretenden Motorräder zu achten und gegenseitig Rücksicht zu nehmen.

Unter dem Motto „Mehr Spaß mit weniger Gas“ des Verkehrssicherheitsprogramms 2030 soll gerade die Zielgruppe der Motorradfahrer gerade zu Beginn der Saison in den Fokus der polizeilichen Präventionsarbeit rücken. Motorradfahrerinnen und -fahrer sollen auch künftig auf niederbayerischen Straßen nicht nur die unbeschwerte Freude am Biken haben, sondern auch stets gesund und unversehrt ihr Ziel erreichen. Dafür setzen wir auf konsequente Kontrollen, insbesondere durch die speziell ausgebildeten Kontrollgruppen Motorrad der Bayerischen Polizei, und Aufklärungsmaßnahmen über die Gefahren des Motorradfahrens, beispielsweise im Rahmen des jährlichen Fahrsicherheitstrainings, auch über die wichtige Bedeutung von Schutzkleidung sowie körperlicher Fitness beim Motorradfahren informieren wir.

Mit 825 verletzten Kradfahrern im vergangenen Jahr ist der Anteil der Verletzten in dieser Unfallkategorie besonders hoch und im Vergleich zu 2023 um rund zwei Prozent gestiegen. 17 Motorradfahrer verloren 2024 bei Verkehrsunfällen ihr Leben. Angesichts der nach wie vor deutlichen Zahl an schweren Verkehrsunfällen möchte das Polizeipräsidium Niederbayern auch heuer wieder mit verschiedenen Präventionsveranstaltungen und Kontrollaktionen die Verkehrssicherheit gerade in dieser Zielgruppe erhöhen und die Hauptunfallursachen bekämpfen.

Kostenloses Fahrsicherheitstraining

Bereits am Sonntag, 06.04.2025 wird zwischen 10.00 Uhr und 12.00 Uhr in Straubing auf dem Großparkplatz „Am Hagen“ vom „Landesverband Bayerischer Fahrlehrer“ ein kostenloses Fahrsicherheitstraining für alle interessierten Bikerinnen und Biker angeboten.

26. Ökumenischer Motorradgottesdienst mit Präventionsveranstaltung

Am Sonntag, 04.05.2025, beginnt um 14.00 Uhr in der Straubinger Messehalle, Am Hagen, der 26. Ökumenische Motorradgottesdienst. Bereits im Vorfeld findet ein interessantes und vielfältiges Vorprogramm statt bei dem u. a. das Polizeipräsidium Niederbayern ihre Polizeimotorräder vorstellt oder die DEKRA ihren Motorradsimulator zum Testen anbietet. Weitere interessante Angebote, wie z. B. einem Reaktionstest oder ein Quiz, bei dem Tankgutscheine gewonnen werden können, warten auf die Besucher. Das Vorprogramm beginnt mit musikalischer Umrahmung beginnt bereits um 11.00 Uhr ebenfalls „Am Hagen“.

Motorradkontrollgruppe führt auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Kontrollaktionen durch

Die Motorradkontrollgruppe des Polizeipräsidiums Niederbayern führt auch in dieser Saison wieder gezielte Schwerpunktkontrollen durch, um so die Sicherheit gerade bei den Motorradfahrern auf den niederbayerischen Straßen zu erhöhen und die Zahl schwerer und tödlicher Verkehrsunfälle noch weiter zu reduzieren.

Dabei ist es den motorradfahrenden Polizeibeamten ein ganz besonderes Anliegen, den persönlichen Kontakt mit den Bikerinnen und Bikern zu suchen, um auf diese Weise über die Gefahren von technischen Veränderungen und besonders über riskante Fahrweisen aufzuklären.

Veröffentlicht: 31.03.2025, 10.00 Uhr