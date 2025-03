INGOLSTADT, 30.03.2025. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen Unbekannte in die Büroräume einer Brauerei in Ingolstadt ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen

In der Zeit von Donnerstag (27.03.2025), 17:00 Uhr bis Freitag, 05:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in den Bürotrakt einer Brauerei an der Manchinger Straße in Ingolstadt und durchsuchten die Räume. Der Beuteschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, der Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.