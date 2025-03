NÜRNBERG. (326) Am Samstagabend (29.03.2025) brachen zwei Männer in eine Gaststätte in der Schloßstraße ein, nicht jedoch ohne sich auf der Überwachungskamera der Eigentümerin bemerkbar zu machen. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost nahmen zwei Tatverdächtige fest.



Die Eigentümerin meldete sich gegen 22:30 Uhr beim Polizeinotruf und teilte mit, dass sie über eine Überwachungskamera beobachten konnte, wie Personen in die Gaststätte in der Schloßstraße stiegen. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost machten sich daraufhin auf den Weg zum Tatort. Nachdem das Objekt umstellt war, betraten Beamte die Gaststätte. Im Innenraum konnten zwei Männer (34, 42) festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Diese hatten es bei ihrem Einbruch offenbar auf Geldspielautomaten abgesehen.

Gegen die Männer leiteten die Polizisten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Beim 34-Jährigen stellte die Staatsanwaltschaft Haftantrag. Er wird im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgestellt.



Erstellt durch: Marc Siegl