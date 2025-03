NÜRNBERG. (323) Dank eines aufmerksamen Zeugens gelang Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost am Freitagvormittag (28.03.2025) die Festnahme zweier mutmaßlicher Fahrraddiebe. Sie hatten kurz zuvor ein Rad in der Eichendorffstraße entwendet.



Der Zeuge meldete sich gegen 10:00 Uhr über den Polizeinotruf und gab an, dass er soeben beobachten konnte, wie sich ein mutmaßlicher Fahrraddieb mit einem Winkelschleifer an einem Fahrrad in der Eichendorffstraße zu schaffen machte. Der unbekannte Täter war hierbei mit einer weiteren Person unterwegs, die offenbar Schmiere stand.

Dank des sofortigen Notrufs und der genauen Täterbeschreibung konnten Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost kurz darauf beide Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Das mutmaßlich gestohlene Mountainbike stellten die Polizisten sicher. Gegen die beiden Männer (32, 48) wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besondern schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.



Erstellt durch: Marc Siegl