0570 – Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Innenstadt – Am gestrigen Samstagabend (29.03.2025) sprühte ein bislang unbekannter Täter offenbar drei Personen mit einem Pfefferspray am Königsplatz ins Gesicht.

Gegen 20.30 Uhr ging der unbekannte Täter den 15-Jährigen, 20-Jährigen und 24-Jährigen offenbar unvermittelt an und sprühte ihnen Pfefferspray ins Gesicht. Die drei Personen wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

Der Unbekannte flüchtete. Eine sofortige polizeiliche Fahndung verlief negativ.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten oder dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

0571 – Polizei sucht Zeugen nach E-Bike-Diebstahl

Hochzoll – Am vergangenen Freitag (28.03.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter zwei E-Bikes am Kuhsee.

Gegen 15.00 Uhr sperrten eine Frau und ein Mann ihre schwarzen E-Bikes Rapcon Pmax der Marke Simplon am Kuhsee auf Höhe eines Cafés an einen Baum. Als sie gegen 16.00 Uhr zurückkehrten stellten sie den Diebstahl fest.

Den Tacho der E-Bikes hatte der Mann die ganze Zeit bei sich. Ohne diesen funktionieren beide Motoren nicht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schwerem Fall des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

0572 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Innenstadt – Am gestrigen Samstagabend (29.03.2025), gegen 21.30 Uhr, beschädigten ein 37-jähriger und ein 43-jähriger Mann einen Verteilerkasten im Gänsbühl mit Farbe. Ein Zeuge beobachtete dies und verständigte die Polizei. Die Einsatzkräfte kontrollierte die beiden Männer. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Farbstifte sicher. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen die beiden Männer.

0573 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen an Autos

Haunstetten – Im Zeitraum von Donnerstag (27.03.2025), 17.30 Uhr, bis Freitag (28.03.2025), 14.30 Uhr, verkratze eine bislang unbekannte Person die linke Seite eines blauen VW in der Merianstraße. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Lechhausen – Am vergangenen Freitag (28.03.2025) verkratzt eine bislang unbekannte Person einen roten Mazda CX5 in der Waterloostraße (10er Hausnummern). Der Mazda parkte am Fahrbahnrand. An dem Auto entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Oberhausen – Bereits im Zeitraum von Dienstag (18.03.2025) bis Freitag (21.03.2025) verkratzte eine bislang unbekannte Person einen grauen VW Passat in der Schönbachstraße. Zudem hatte der VW mehrere Einschlaglöcher auf dem Schiebedach. Der Passat parkte in einer Tiefgarage. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Die Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0574 – Polizei verhindert mögliche Fahrt unter Alkohol

Innenstadt – In der Nacht auf den gestrigen Samstag (29.03.2025) verhinderte eine Polizeistreife, dass eine 34-jährige Frau alkoholisiert mit einem E-Scooter fuhr.

Gegen 00.15 Uhr kontrollierten die Beamten die 34-Jährige in der Remboldstraße, als diese versuchte einen E-Scooter zu starten. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass die 34-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Die Beamten unterbanden die mögliche Fahrt der 34-Jährigen. Strafrechtliche Konsequenzen drohen ihr keine.

0575 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Kriegshaber – Am gestrigen Samstag (29.03.2025) fuhr eine bislang unbekannte Person zwischen 12.30 Uhr und 13.00 Uhr gegen die hintere Fahrzeugseite eines weißen Audi A5 in der Landvogtstraße. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Audi entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

0576 – Verkehrsunfall – Autofahrer alkoholisiert

Lechhausen – Am vergangenen Freitag (28.03.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 27-jährigen Autofahrer und einer 51-jährigen Autofahrerin in der Meraner Straße. Der 27-Jährige war bei dem Unfall alkoholisiert.

Gegen 23.45 Uhr fuhr die 51-Jährige mit ihrem Auto in Richtung Norden. An der Kreuzung zur Derchinger Straße bremste die 51-Jährige ab. Dies bemerkte der 27-Jährige offenbar zu spät und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand. An den Autos entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 27-Jährige offenbar alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von beinahe 0,9 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein und Autoschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung sowie wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen 27-jährigen Mann.

0577 – Polizei stoppt alkoholisierten E-Scooter-Fahrer

Göggingen – In der Nacht auf den heutigen Sonntag (30.03.2025) fuhr ein 32-jähriger Mann alkoholisiert mit einem E-Scooter in der Gögginger Straße.

Gegen 00.00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten alkoholtypisches Verhalten bei dem 32-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann. Der 32-Jährige verhielt sich während der gesamten Kontrolle äußerst aggressiv gegenüber den Beamten, woraufhin die Polizei den Mann fesselte.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 32-jährigen Mann.

0578 – Fahrradfahrer stürzt alkoholisiert

Göggingen – Am vergangenen Freitag (28.03.2025) fuhr ein 19-Jähriger alkoholisiert mit seinem Fahrrad in der Pfarrer-Bogner-Straße. Der 19-Jährige stürzte vom Rad.

Gegen 18.30 Uhr fuhr der 19-Jährige von einem Volksfest mit seinem Fahrrad los. Innerhalb kürzester Zeit stürzte dieser jedoch vom Fahrrad. Bei dem Sturz blieb der 19-Jährige unverletzt.

Die Polizeibeamten stellten bei der anschließenden Kontrolle alkoholtypisches Verhalten bei dem 19-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Die Einsatzkräfte unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 19-Jährigen.