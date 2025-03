KULMBACH. Ein Großbrand in einer Scheune im Kulmbacher Stadtteil Melkendorf rief am Samstagmittag zahlreiche Einsatzkräfte auf den Plan. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr fielen sowohl die Scheune als auch ein angrenzendes Nebengebäude den Flammen zum Opfer. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt zur Brandursache.

Gegen 12.30 Uhr geriet die Scheune am Burghaiger Weg aus bislang ungeklärter Ursache in Vollbrand. Die Flammen griffen schnell auf ein angrenzendes kleineres Nebengebäude über. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle und verhinderte ein weiteres Übergreifen auf umliegende Anwesen. Die beiden betroffenen Gebäude brannten vollständig nieder, zudem wurde das gegenüberliegende Wohnhaus durch die starke Hitzeentwicklung beschädigt. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich

Auch Fahrzeuge in unmittelbarer Nähe blieben nicht verschont. Ein geparkter Jeep brannte vollständig aus, während ein Baustellen-Lkw durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 40.000 Euro.

Glücklicherweise befanden sich keine Personen in den betroffenen Objekten. Ein Feuerwehrmann erlitt jedoch eine leichte Rauchgasvergiftung und musste medizinisch versorgt werden.

Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden an. Insgesamt waren rund 160 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren, des Rettungsdienstes und des Technischen Hilfswerks im Einsatz. Die Ortsdurchfahrt ist aufgrund des Einsatzes weiterhin gesperrt (Stand: 16 Uhr).

Die Ermittler der Kriminalpolizei Bayreuth haben nun die Untersuchungen zur Brandursache aufgenommen.