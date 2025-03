HILPOLTSTEIN. (320) Am Samstagmorgen (29.03.2025) ereignete sich in Hilpoltstein ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einer Frau. Die Dame erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.



Die 88-jährige Frau wollte gegen 08:45 Uhr den Altstadtring etwa auf Höhe Industriestraße überqueren. Zu diesem Zeitpunkt zeigte die rund 30 Meter entfernte Ampel für den Fahrverkehr rot und es stauten sich mehrere Fahrzeuge auf. Als die Frau die Fahrzeugkollone erreichte, setzte diese sich auf Grund der auf grün schaltenden Ampel in Bewegung. Die 88-Jährige wurde daraufhin von einem anfahrenden Lkw erfasst. Trotz sofort eingeleiteter erster Hilfemaßnahmen verstarb die Frau noch an der Unfallstelle.

Der Lkw fuhr nach dem Zusammenstoß weiter. Auf Grund von Zeugenaussagen konnte das mutmaßliche Unfallfahrzeg zwischenzeitlich ermittelt werden. Die Untersuchungen zum genauen Unfallablauf sowie zum Fahrer dauern an. Die Beamten der Polizeiinspektion Hilpoltstein werden hierbei auch von einem Gutachter unterstützt.

Der Altstadtring war für die Dauer der Unfallaufnahmemaßnahmen bis etwa 12:15 Uhr voll gesperrt.



Erstellt durch: Marc Siegl