Der 13-jährige Yunus Khedheier, wurde am Freitagnachmittag gegen 15.00 Uhr, zuletzt an seiner Wohneinrichtung am Margarete-Höppel-Platz gesehen und ist seither verschwunden. Die Würzburger Polizei sucht nach dem Vermissten, der sich in einer hilflosen Lage befinden könnte und möglicherweise auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln überörtlich unterwegs ist. Die Bevölkerung wird gebeten sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden.

Der 13-Jährige wird wie folgt beschrieben:

Circa 175 cm groß und schlank,

Brauner Hautton und dunkle kurze Haare,

Trug zuletzt eine schwarze Jeans, ein schwarz - weißes T-Shirt, ein dunkelblaues Hemd und eine schwarze Daunenjacke,

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 entgegen.