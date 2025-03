KELLMÜNZ. Ein 34 jähriger Pkw-Lenker befuhr am Freitagnachmittag des 28.03.2025 die Staatsstraße 2031 von Altenstadt kommend in Richtung Kellmünz. In einer Linkskurve kam der 34-Jährige alleinbeteiligt aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte er frontal mit einem Baum neben der Fahrbahn, überschlug sich und kam im Grünstreifen zum Stehen. Hierauf eilten mehrere Ersthelfer zum Verunfallten. Dieser war ansprechbar und konnte aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde durch den Rettungsdienst leicht verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht. Am Fahrzeug dürfte wirtschaftlicher Totalschaden eingetreten sein. Die Staatsstraße blieb zur Aufnahme des Verkehrsunfalls und Bergung des Fahrzeugs für eine gute Stunde vollgesperrt. Die Verkehrsmaßnahmen wurden durch die ebenfalls alarmierten Feuerwehren der Gemeinden Altenstadt und Kellmünz, welche mit starken Kräften anrückten, durchgeführt. Im Anschluss konnte die Unfallstelle für den Verkehr freigegeben werden. Die Ermittlungen zum Verkehrsunfall wurden durch die Polizeiinspektion Illertissen aufgenommen. (PI Illertissen)

