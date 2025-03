AUERBACH I. D. OPF. LKR. AMBERG-SULZBACH. Am Freitag, den 28.03.2025, lud das Polizeipräsidium Oberpfalz zum Amtswechsel der PI Auerbach in der Oberpfalz ein. Der Interimsleiter, Polizeioberkommissar Alexander Schmitt, der die Dienststelle seit Oktober 2024 geführt hatte, übergab das Amt an seinen Nachfolger, Polizeihauptkommissar Manfred Plößner.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz hatte am 28. März 2025 zum Amtswechsel des Dienststellenleiters der Polizeiinspektion Auerbach i. d. OPf. in die Helmut-Ott-Halle in Auerbach i. d. OPf. geladen. Vor rund 50 Gästen aus Politik, Justiz, Geistlichkeit und verschiedenen Behörden, sowie den Leitern der angrenzenden Polizeiinspektionen, verabschiedete der Oberpfälzer Polizeipräsident Thomas Schöniger im Rahmen der Feierstunde den scheidenden Dienststellenleiter, Herrn POK Alexander Schmitt und führte den neuen Leiter der Polizeiinspektion Auerbach i. d. OPf., Herrn Polizeihauptkommissar Manfred Plößner, in sein neues Amt ein.

In seiner Festrede skizzierte Schöniger die wichtigsten Eckpunkte der Polizeiinspektion Auerbach i. d. OPf. und deren Zuständigkeitsbereich. In diesem Zusammenhang dankte er allen Beschäftigten der Dienststelle für ihre engagierte und professionelle Arbeit.

Schmitt durfte die Dienststelle im Rahmen des Personalauswahl- und Förderverfahrens zum Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene (vormals Höherer Dienst) leiten. In seiner Rede betonte Schmitt, dass er auf sehr gewinnbringende sechs Monate zurückblicken kann. Die Zeit sei fordernd gewesen, habe aber vor allem sehr viel Spaß gemacht. Insbesondere die freundliche und unkomplizierte Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der eigenen und benachbarten Dienststellen, sowie weiteren Partnern habe er sehr genossen. Der 30-jährige fühle sich geehrt, dass er diese Rolle ausüben durfte.

Ab 01.04.2025 übernimmt Manfred Plößner die Leitung der Dienststelle. Der aus dem benachbarten Landkreis Neustadt an der Waldnaab stammende Polizeihauptkommissar ist örtlich gut vernetzt, da er bereits seit 2015 als stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Auerbach i. d. OPf. eingesetzt ist. Nun freue er sich, seine Erfahrungen und Kontakte als Leiter der Polizeiinspektion Auerbach i. d. OPf. noch stärker einbringen zu können.

Dienstlicher Werdegang Polizeioberkommissar Alexander Schmitt:

Alexander Schmitt wurde im September 2013 in der 2. Qualifikationsebene (früher mittlerer Dienst) in Nabburg eingestellt. Nach Abschluss der Ausbildung war er bei der Bereitschaftspolizei in München eingesetzt. Ab 2017 absolvierte er den Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene (früher gehobener Dienst), mit dem zweijährigen Studium in Fürstenfeldbruck. Nach weiterer Verwendung bei der Bereitschaftspolizei in München konnte POK Schmitt 2023 in das Personalauswahl- und Personalentwicklungsverfahren zum Einstieg in die 4. Qualifikationsebene (früher höherer Dienst) starten. Im Rahmen dieses Verfahrens wurde Schmitt bei verschiedenen Dienststellen des PP Oberpfalz und der Bayerischen Bereitschaftspolizei in Bamberg eingesetzt. Die letzte Station des Verfahrens bildete die sogenannte „Führungsbewährung“ bei der Polizeiinspektion Auerbach in der Oberpfalz.

Dienstlicher Werdegang Polizeihauptkommissar Manfred Plößner:

Manfred Plößner startete 1986 seine Ausbildung in der in der 2. Qualifikationsebene (früher mittlerer Dienst) bei der Bereitschaftspolizei in Würzburg. Nachdem er bei der Bereitschaftspolizei, sowie dem USK Nürnberg eingesetzt war, absolvierte er das Studium für den Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene (früher gehobener Dienst) in Sulzbach-Rosenberg.

Danach folgten verschiedene Verwendungen im Bereich des PP Oberpfalz, unter anderem als stellvertretender Dienststellenleiter der PI Auerbach i. d. OPf.. Der 59-jährige ist verheiratet, Vater dreier erwachsener Kinder und lebt im Landkreis Neustadt an der Waldnaab.