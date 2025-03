KULMBACH. Unbekannte sind am Donnerstag gewaltsam in eine Wohnung in der Gabelsbergerstraße eingedrungen und stahlen Schmuck und Uhren im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrags. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher in der Zeit von 6.30 Uhr bis 14 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in den oberen Stockwerken der Wohnanlage. Sie durchsuchten die Räume und stahlen hochwertigen Schmuck sowie mehrere Armbanduhren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Gabelsbergerstraße bemerkt hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 bei der Kripo Bayreuth zu melden.