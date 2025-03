REGENSBURG. Am Mittwoch, den 26. März 2025, zeigte sich ein 34-jähriger Mann einem Kind gegenüber in exhibitionistischer Art und Weise. Die Kriminalpolizei Regensburg wendet sich an die Bevölkerung und sucht Zeugen der Tat.

Das 13-jährige Kind war gegen 17:00 Uhr mit dem Bus (Buslinie 548) bei Großbissendorf Richtung Hohenfels unterwegs, als ein Mann sich auf den gegenüberliegenden Sitz setzte. Während der Fahrt öffnete der Mann seine Hose, entblößte sich vor dem Kind und zeigte sich in unsittlicher Weise. Der bis dahin unbekannte Tatverdächtigen und der 13-jährige Junge stiegen in Hohenfels aus. Der tatverdächtige Mann ging in unbekannte Richtung weg. Nachdem sich der Junge seinen Eltern anvertraut hat, wurde umgehend die Polizei verständigt. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Maßnahmen konnte ein 34-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Die Regensburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, insbesondere Fahrgäste der Buslinie 548, sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden. Wer war am Mittwoch gegen 17:00 Uhr mit der Buslinie 548 unterwegs? Wer hat ggf. Wahrnehmungen gemacht, die möglicherweise mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten? Jede Beobachtung kann von Bedeutung sein!