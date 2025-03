HIRSCHAU / NÜRNBERG. (319) Seit 25. März 2025 wird die 15-jährige Reka K. aus Hirschau vermisst. Die Polizeiinspektion Amberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zum möglichen Aufenthaltsort des Mädchens.



Reka hatte am Dienstag, 25. März 2025, gegen 16:00 Uhr zuletzt im Bereich Sulzbach-Rosenberg persönlichen Kontakt zu Angehörigen. Zwischenzeitlich ergaben sich zudem Hinweise darauf, dass sich die Vermisste ggf. auch in Nürnberg aufhalten könnte. Die bisher durchgeführten polizeilichen Maßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass Reka sich in einer hilflosen Lage befindet, wird die Öffentlichkeit um Mitfahndung gebeten.

Nähere Informationen sowie ein Lichtbild der Vermissten finden Sie unter nachfolgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/082639/index.html



Erstellt durch: Marc Siegl