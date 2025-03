LANDSHUT. Kurz vor 12.00 Uhr wurde einem Bankkunden, nachdem er einen größeren Geldbetrag in einer Bank am Dreifaltigkeitsplatz abgehoben hat, dieses durch einen Unbekannten entrissen.

Das Geld soll sich in einer weißen Tasche befunden haben. Der Täter flüchtet vermutlich zunächst in Richtung Ländgasse, im weiteren Verlauf unbekannt. Die Polizei ist mit zahlreichen Streifen in Einsatz.

Der mutmaßliche Täter wird wie folgt beschrieben:

gepflegtes Äußeres, ca. 50 – 55 Jahre alt, ca. 170 cm groß, er soll schwarz gekleidet, u. U. trug er einen Anzug.

Bei Vorliegen neuer Erkenntnisse wird nachberichtet.

Veröffentlicht: 28.03.2025, 12.20 Uhr