487. Sachbeschädigung an mehreren Kraftfahrzeugen – Milbertshofen

Am Donnerstag, 27.03.2025, gegen 14:30 Uhr, wurde ein Mann auf dem Parkplatz der Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) festgestellt, wie er mit einem Stein dort abgestellte Pkw beschädigte.

Die Beamten der Polizeiinspektion 47 konnten einen 26-jährigen mit Deutscher Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland antreffen und forderten ihn mit gezogener Dienstwaffe auf, den Stein abzulegen. Nachdem er dieser Aufforderung nachkam, wurde er vorläufig festgenommen.

Er wurde wegen der mehrfachen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen angezeigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Er wurde einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt und danach wieder entlassen.

Das Kommissariat 25 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

488. Einbruch in Kiosk; Festnahme eines Tatverdächtigen – Oberschleißheim

Am Donnerstag, 27.03.2025, gegen 02:00 Uhr, öffnete eine männliche Person gewaltsam die Tür zu einem Kiosk und betrat diesen. Im Verkaufsraum entwendete er Getränke und versuchte den Kiosk zu verlassen. Dies scheiterte aufgrund der wieder geschlossenen Tür. Anschließend konsumierte er die entwendeten Getränke und schlief bis zum Eintreffen eines Mitarbeiters gegen 04:30 Uhr im Verkaufsraum.

Der Mitarbeiter verständigte den Notruf 110 der Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den 39-Jährigen mit polnischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland antreffen und festnehmen.

Er wurde wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls angezeigt und der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Der 39-Jährige wird im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Die Münchner Kriminalpolizei führte umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch. Am Kiosk entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

489. Größerer Polizeieinsatz nach unklarer Bedrohungssituation – Bogenhausen

Am Donnerstag, 27.03.2025, gegen 14:25 Uhr, informierte ein Zeuge über den Notruf 110 die Polizei über eine Bedrohungssituation. Sofort wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Nach ersten Erkenntnissen betrat ein 35-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Werkzeug eine Bibliothek. Dort schlug er auf Fensterscheiben ein, die zu Bruch gingen. Anschließend verließ er die Bibliothek und näherte sich einem Markt und schlug an einem Verkaufsstand auf Gegenstände ein.

Polizeibeamte konnten den 35-Jährigen festnehmen. Hierbei wurde niemand verletzt. Gegen den 35-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Im Anschluss wurde er aufgrund von psychischen Auffälligkeiten in ein psychiatrisches Krankenhaus überstellt.

Das Kommissariat 26 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

490. Verkehrsunfall; eine Person verletzt – Aubing

Am Donnerstag, 27.03.2025, gegen 12:50 Uhr, befand sich eine 67-Jährige mit Wohnsitz in München in einem Linienbus der Linie 157.

Auf der Aubing-Ost-Straße musste der Busfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten, da eine Fußgängerin am Fahrbahnrand unvermittelt auf die Fahrbahn trat. Es kam nicht zum Zusammenstoß zwischen dem Bus und der Fußgängerin.

Kurz zuvor war die 67-Jährige von ihrem Sitzplatz aufgestanden, um an der nächsten Haltestelle auszusteigen. Durch die Bremsung kam sie zu Sturz und wurde dadurch verletzt. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang bzw. der flüchtigen Fußgängerin machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

491. Polizeieinsatz beim Spiel der EuroLeague – Stadtgebiet

Am Donnerstag, 27.03.2025, fand abends in München ein Spiel der Basketball EuroLeague statt. Viele Fans der Gastmannschaft befanden sich bereits tagsüber an verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet.

In verschiedenen Gaststätten gab es durch diese Fans störende Vorfälle durch emotionalisiertes Fanverhalten und Alkoholkonsum, bei denen die Polizei einschreiten musste. Auch als die Fans auf dem Weg zum SAP Garden waren, musste die Polizei öfters einschreiten. Vereinzelt wurden Personen von der Polizei angezeigt; darunter auch mehrfach der unerlaubte Gebrauch von Pyrotechnik, ein Zeigen einer verbotenen Grußgeste aus der NS-Zeit sowie das Zeigen eines verbotenen Symbols im Kontext mit dem Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine.

Beim Betreten der Sportstätte schlug eine Person einem Ordner ins Gesicht. Der Tatverdächtige wurde wegen einer Körperverletzung angezeigt und der Ordner wurde von der dortigen Sanitätsbetreuung versorgt.

Weitere Fans wollten ohne gültige Eintrittskarten die Sportstätte betreten. Drei Personen wurden wegen Hausfriedensbruch angezeigt.

Alle angezeigten Personen wurden nach der Sachbearbeitung und Anzeigenerstattung wieder entlassen.

Für die Betreuung des Spiels waren über 150 Polizeibeamte im Einsatz.

492. Größerer Polizeieinsatz – Maxvorstadt

Am Donnerstag, 27.03.2025, gegen 16:55 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale der Münchner Polizei ein Notruf eines Zeugen ein, da eine weibliche Person aus einem Fenster eines Mehrfamilienhauses mit einer Pistole in Richtung des dort befindlichen Innenhofes geschossen hat.

Aufgrund dessen wurden mehr als 20 Streifen, unter anderem Spezialeinheiten der Polizei, zur Einsatzörtlichkeit gesandt. Um die Sicherheit aller angrenzenden Anwohner und Passanten zu gewährleisten, wurde der Bereich um das Anwesen abgesperrt. Zudem kam es zu Straßensperren in der Steinheilstraße, Augustenstraße und Gabelsbergerstraße.

Gegen 17:25 Uhr konnte eine 32-jährige für die Schussabgabe verantwortliche und dort wohnende weibliche Person beim Verlassen des Anwesens angetroffen und gesichert werden. Sie gab an, mit einer Softair-Waffe Vögel im Innenhof verscheucht zu haben. Bei einer anschließend durchgeführten Wohnungsdurchsuchung konnte eine erlaubnisfreie Softair-Pistole aufgefunden werden. Die Waffe wurde sichergestellt.

Die 32-Jährige wurde zur weiteren Sachbearbeitung zu einer Polizeidienststelle verbracht und später wieder entlassen.

Die Münchner Polizei prüft nun mögliche in Frage kommende Verstöße gegen verschiedene Rechtsvorschriften.