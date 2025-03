NÜRNBERG. (316) Am Donnerstagabend (27.03.2025) schlug in der Nürnberger Südstadt ein unbekannter Radfahrer auf einen Fußgänger ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 18:50 Uhr war ein 59-jähriger Mann zu Fuß auf dem Gehweg in der Okenstraße unterwegs. Hier fuhr ihn unvermittelt ein unbekannter Radfahrer an, woraufhin es zu einem Streit zwischen den Männern kam. Im Verlauf des Streits schlug der Radfahrer auf seinen Kontrahenten ein und hielt ihn am Boden fest. Ein ebenfalls unbekannter Passant trennte die Personen, woraufhin sich der Radfahrer in Richtung Dr.-Luppe-Platz entfernte. Der 59-Jährige erlitt durch das Geschehene leichte Verletzungen.

Der unbekannte Radfahrer wird wie folgt beschrieben:

Circa 30 Jahre alt, circa 180 cm groß, athletische Statur, trug Vollbart sowie dunkle Kleidung. Der Mann war mit einem dunklen Fahrrad unterwegs.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 94820. Ebenfalls wird der unbekannte Passant gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

