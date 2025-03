486. Verkehrsunfall mit zwei Pkw; zwei Personen leicht verletzt – Milbertshofen

Am Donnerstag, 27.03.2025, gegen 19.35 Uhr fuhr ein 24-Jähriger, der in München wohnhaft ist, mit seinem Pkw Audi auf dem Frankfurter Ring von der Schleißheimer Straße kommend in Richtung Ingolstädter Straße. Auf dem Fahrstreifen neben ihm fuhr ein 50-Jähriger mit seinem Pkw, Lamborghini.

Als der 24-Jährige nach rechts den Fahrstreifen wechseln wollte, kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Beide Fahrzeuge gerieten in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Lamborghini prallte dabei gegen einen Baum, überschlug sich anschließend und kam wieder auf seinen Rädern zum Stillstand. Der Audi stieß ebenfalls gegen einen Baum und blieb dann stehen.

Durch den Verkehrsunfall wurden der 50-Jährige sowie ein 24-jähriger Beifahrer (ebenfalls in München wohnhaft) aus dem Audi jeweils leicht verletzt. Der 24-Jährige wurde im Anschluss ambulant in einem Krankenhaus behandelt, der 50-Jährige geht selbst zum Arzt.

Die beiden Pkw wurden jeweils erheblich beschädigt. Dazu kam es auch noch zur Beschädigung von zwei Bäumen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme war der Frankfurter Ring in der angegebenen Fahrtrichtung für über eine Stunde gesperrt, was in der Folge zu Verkehrsbehinderungen führte. Der gesamte Sachschaden dürfte sich auf über 100.000 Euro belaufen.

Die Ermittlungen in dieser Sache werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.