BAD REICHENHALL, LKR. BERCHTESGADENDER LAND. Am Dienstagvormittag, 18. März 2025, geriet ein 80-jähriger Thermenbesucher während des Schwimmens vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme mit dem Gesicht unter Wasser. Er wurde umgehend in ein Klinikum eingeliefert, wo er drei Tage später verstarb. Die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahm die weiteren Ermittlungen zur genauen Todesursache.

Am Dienstagvormittag, 18. März 2025, gegen 10.35 Uhr, ging bei der Integrierten Leistelle ein Notruf ein, da ein Badegast der Therme in Bad Reichenhall reanimationspflichtig war.

Nach aktuellem Kenntnisstand befand sich ein 80-jähriger Mann im Außenbecken der Therme, in welchem er vermutlich gesundheitliche Beschwerden entwickelte. Er machte hektische Bewegungen und geriet mehrfach mit dem Kopf unter Wasser, bis er schließlich regungslos im Wasser trieb.

Kurze Zeit später kamen dem Mann zwei Frauen zu Hilfe und verbrachten ihn aus dem Wasser ins Innere der Therme. Dort wurde er durch den Bademeister und später durch den verständigten Rettungsdienst reanimiert und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Am 21. März 2025 teilte das Klinikum schließlich mit, dass der 80-Jährige verstorben sei.

Die ersten Ermittlungen zur Todesursache übernahmen Beamte der Polizeiinspektion Bad Reichenhall. Inzwischen werden die weiteren Untersuchungen zur genauen Todesursache unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein durch das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizei Traunstein geführt.

Aufgrund der Spurenlage und der ärztlichen Einschätzung nach der gerichtsmedizinischen Untersuchung des Leichnams ist davon auszugehen, dass der 80-Jährige aufgrund einer medizinischen Ursache verstorben ist. Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen nach ersten kriminalpolizeilichen Erkenntnissen nicht vor.

Zur vollumfänglichen Aufklärung des Sachverhalts werden Personen gesucht, die Angaben zu dem Vorfall am 18. März 2025 in der Rupertus Therme in Bad Reichenhall machen können. Insbesondere werden die beiden Zeuginnen (zwei Frauen, die dem Mann geholfen haben) gebeten, sich zu melden.

Die Ermittler erbitten sich die Hinweise unter der Telefonnummer der Polizeiinspektion Bad Reichenhall (08651/9700) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.