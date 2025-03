0556 – Polizei sucht Zeugen nach Streit

Kriegshaber – Am vergangenen Montag (24.03.2025) kam es offenbar zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer 38-jährigen Frau und einem 38-jährigen Mann vor einer Arztpraxis in der Rockensteinstraße.

Im Zeitraum zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr gerieten die beiden 38-Jährigen offenbar in eine Streitigkeit. Im Rahmen dessen soll die Frau den Mann genötigt haben. Eine Passantin soll den Vorfall vor der Praxis beobachtet haben.

Die Polizei ermittelt nun wegen Nötigung gegen die 38-jährige Frau. Die Passantin oder weitere Zeugen die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

0557 – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht – hoher Sachschaden

Oberhausen – Am Mittwochmorgen (26.03.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall durch eine bislang unbekannte Person in der Feldstraße. Der Unfallverursacher flüchtete.

Gegen 06.00 Uhr fuhr der bislang Unbekannte die Feldstraße stadtauswärts. Kurz vor der Kreuzung zur August-Wessels-Straße touchierte der Unbekannte einen roten Mazda MX-5. Dieser parkte am rechten Straßenrand. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Mazda entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0558 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Bärenkeller – Im Zeitraum von Dienstag (25.03.2025), 12.00 Uhr, bis Mittwoch (26.03.2025), 04.45 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person eine graue Mercedes A-Klasse. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro an der hinteren rechten Seite.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

0559 – Verkehrsunfall – Person verletzt

Oberhausen – Am gestrigen Mittwochabend (26.03.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Flurstraße. Ein 35-jähriger Mann verletzte sich dabei leicht.

Gegen 18.30 Uhr fuhr der 35-Jährige mit seinem Roller in Richtung Norden. Aufgrund von Bauarbeiten war die Flurstraße aufgerissen. Um ein Loch abzudecken wurden Bretter über dieses gelegt. Die Bretter fielen jedoch in das Loch. Der 35-Jährige sah dies offenbar nicht und fuhr mit seinem Roller in das Loch. Der Rollerfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Am Roller entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Feuerwehr sicherte die Baustelle. Die Polizei verständigte einen Verantwortlichen, welcher sich um eine bessere Absicherung kümmerte.

0560 – Polizei ermittelt nach Betrug – falscher Bankmitarbeiter

Augsburg – Am Mittwoch (26.03.2025) kam es zu einem Betrug einer 43-jährigen Frau durch einen falschen Bankmitarbeiter.

Der bislang unbekannte Täter gab sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus. Der Unbekannte teilte der Frau mit, dass auf ihrem Konto unrechtmäßige Abbuchungen stattfinden. Um dem entgegenzuwirken, müsse die Frau Stornierungsüberweisungen tätigen.

Der unbekannte Täter brachte die Frau dazu mehre Überweisungen durchzuführen. Nach aktuellem Kenntnisstand entstand ein Vermögensschaden im oberen dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Betrugs.

Die Polizei warnt vor derartigen Betrugsmaschen und hat folgende Tipps um sich vor derartigen Betrügern zu schützen:

Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis.

Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Falschgeld-Prüfer" ins Haus. Verständigen Sie über das Auftauchen derartiger Personen umgehend die Polizei.

Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/