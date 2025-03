ANSBACH. (315) Nach über 45 Jahren im Dienst der Bayerischen Polizei verabschiedete Polizeipräsident Adolf Blöchl den Chef der Polizeiinspektion Ansbach, den Leitenden Polizeidirektor Josef Mehringer, am Dienstag (25.03.2025) in der Ansbacher Karlshalle in den Ruhestand. Die Amtsgeschäfte übernimmt ab dem 01.04.2025 der bisherige Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Ansbach, Herr Kriminaldirektor Dieter Hegwein.



Über 130 Gäste aus verschiedensten Bereichen fanden sich am Dienstagnachmittag in der Karlshalle in Ansbach ein, um an der Verabschiedung des Leitenden Polizeidirektors Josef Mehringer in den Ruhestand teilzunehmen. Unter den Gästen fanden sich zahlreiche Amts-, Funktions- und Würdensträger der Stadt Ansbach sowie aller umliegenden Gemeinden, Vertretern von Feuerwehren, des Rettungsdienstes und des Technischen Hilfswerks. Neben langjährigen Weggefährten waren zudem hochrangige Persönlichkeiten der Politik, der Kirchengemeinden sowie der Wirtschaft zugegen. Die Veranstaltung umrahmte das Klarinettenquartett des Polizeiorchesters Bayern mit vier von Josef Mehringer ausgewählten Musikstücken.

Josef Mehringer wurde im Jahr 1962 in Breitenbrunn geboren und wuchs in der dortigen Gemeinde Rasch (bei Parsberg) auf. Nach der Grundschule besuchte er das Gymnasium in Parsberg. Dies verließ er nach der 10. Klasse um mit 17 Jahren in den Polizeidienst einzutreten. So begann er am 01.10.1979 die Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst in der IV. Bereitschaftspolizeiabteilung in Nürnberg. Nach der erfolgreichen Anstellungsprüfung bestritt Josef Mehringer von August 1982 bis Februar 1983 seine ersten polizeilichen Schritte beim Einsatzzug Nürnberg 2, bevor er anschließend bis 1991 als Wach- und Streifenbeamter bei der Polizeiinspektion Nürnberg-West eingesetzt wurde.

Dort qualifizierte sich Josef Mehringer zum Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst. Das hierfür nötige Studium an der Beamtenfachhochschule in Sulzbach-Rosenberg absolvierte er mit einem sehr guten Abschluß im Jahr 1992. In den folgenden Jahren sammelte Josef Mehringer bis zum Jahr 1996 erste Führungserfahrungen als Dienstgruppenleiter und Leiter der Ermittlungsgruppe bei der Polizeiinspektion Nürnberg-West und wurde kurze Zeit später in das Förderprogramm für den Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst aufgenommen. In den Jahren 1996 bis 2001 absolvierte Josef Mehringer eine Vielzahl von Stationen unter anderem im Polizeipräsidium Mittelfranken sowie als stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost.

Das anschließende Studium an der Hochschule der Polizei in Münster schloß Josef Mehringer im Jahr 2003 erfolgreich ab und wurde daraufhin als stellvertretender Abteilungsführer der III. Bereitschaftspolizeiabteilung in Würzburg eingesetzt. Im Jahr 2006 übernahm er die stellvertretende Leitung der Polizeidirektion Ansbach und fungierte ab November 2006 bis 2007 als stellvertretender Abschnittsleiter des damaligen Abschnitts West des Polizeipräsidiums Mittelfranken. Von 2007 bis 2012 war Josef Mehringer als freigestellter Personalrat aktiv und übernahm im Anschluß die Funktion des Sachgebietsleiters Einsatzzentrale beim Polizeipräsidium Unterfranken.

Nachdem er im September 2017 nach Mittelfranken zurückkehrte, wurde ihm am 12.11.2018 die Leitung der Polizeiinspektion Ansbach übertragen.

Polizeipräsident Adolf Blöchl bedankte sich herzlich bei Josef Mehringer, welcher durch seine nahbare, herzliche und unkomplizierte Art den Ruf einer hochgeschätzten und versierten Führungskraft genoss. Josef Mehringer, so führte Polizeipräsident Adolf Blöchl weiter aus, sei ein Macher, ein Gestalter sowie ein humorvoller Menschenfreund, der mit einer gut geplanten und strategischen Sicherheitsarbeit den Dienstbereich der Polizeiinspektion Ansbach zu statistischen Spitzenwerte führte. Hierbei agierte Josef Mehringer immer als verlässlicher Netzwerkpartner und prägte so maßgeblich die Ansbacher Sicherheitsarchitektur.

Der Oberbürgermeister der Stadt Ansbach, Herr Thomas Deffner, bestätigte diese Einschätzung und erklärte, dass die Zusammenarbeit mit Josef Mehringer von einem Höchstmaß an Verlässlichkeit und einem stets lösungsorientiertem Herangehen an unterschiedliche Sachverhalte geprägt war.

Der stellvertrende Leiter der Polizeiinspektion Ansbach, Herr EPHK Schuster, bedankte sich im Namen aller Mitarbeiter dafür, dass Josef Mehringer seine Crew immer souverän, empathisch und mit großem Weitblick durch jeden Seegang führte.

Josef Mehringer selbst blickte sehr launig auf seinen langen Werdegang zurück. Natürlich freue er sich über die von Polizeipräsident Adolf Blöchl erwähnten guten statistischen Werte. Zahlen seien zwar wichtig, aber für ihn stand immer der Mensch im Mittelpunkt. So frage er sich immer, wie sich die Menschen fühlen und wie er das subjektive Sicherheitsgefühl stärken kann. „Man muss Menschen mögen und ich mochte sie und den Umgang mit ihnen“ merkte er mit einem Blick auf seine Mitarbeiter an. Er bedankte sich vor allem für das entgegengebrachte Vertrauen und meinte, dass er zufrieden zurücksehe. Nun blicke er in die Zukunft und freue sich auf die Zeit mit seiner Frau, das Motorrad- sowie das Segelbootfahren.

Der bisherige Leiter der Kriminalpolizeiinspektion, Herr Kriminaldirektor Dieter Hegwein, wird das Amt des Dienststellenleiters der Polizeiinspektion Ansbach ab dem 01.04.2025 übernehmen. Polizeipräsident Adolf Blöchl erklärte, dass mit Dieter Hegwein auch der Wunschkandidat des Hauses die Nachfolge von Josef Mehringer antrete. Mit einem Blick auf den beachtlichen, über 40-jährigen Werdegang erwähnte er markante Stationen von Kriminaldirektor Hegwein. Er habe in dieser Zeit alle Qualifikationsebenen mit Bravour durchlaufen und war neben einer mehrjährigen Zugehörigkeit zum Unterstützungskommando (USK) auch als Dienstgruppenleiter bei verschiedenen Dienststellen eingesetzt. Weiterhin zeigte Herr Hegwein eindrucksvoll seine Führungsqualitäten als kommisarischer Leiter der Polizeiinspektion Nürnberg-West, als Kommissariatsleiter des polizeilichen Staatsschutzes sowie seit sechs Jahren an der Spitze der Ansbacher Kriminalpolizei. Polizeipräsident Adolf Blöchl fügte hinzu, dass Dieter Hegwein alle Fähigkeiten und die nötige Erfahrung mitbringe, um die Polizeiinspektion Ansbach auch künftig zu einer erfolgreichen Dienststelle zu machen.

Kriminaldirektor Dieter Hegwein bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen. Es sei ihm eine Ehre die Nachfolge von Josef Mehringer anzutreten und er blicke mit Freude auf die sicher herausfordende Leitung der größten Polizeiinspektion Westmittelfrankens. Er werde die Aufgabe mit Respekt, Neugier und Vorfreude angehen.



