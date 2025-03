COBURG. Wie bereits berichtet, kam es am vergangenen Wochenende zu einer Auseinandersetzung im Coburger Steinweg. Die Kriminalpolizei Coburg hat nun Anhaltspunkte auf eine Dame, die das Geschehen beobachtet haben könnte und bittet diese, sich zu melden.

Am Sonntagnachmittag waren drei junge Männer im Alter von 19 und 21 Jahren in Streit geraten. Dabei soll der 19-Jährige seinen beiden Kontrahenten mit einem Messer leichte Verletzungen zugefügt haben. Der 19-jährige Tatverdächtige sitzt seit Montagnachmittag in Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizei Coburg erlangte bei den Ermittlungen nun Hinweise auf eine Dame, die sich zur Tatzeit in unmittelbarer Nähe der Auseinandersetzung im Steinweg aufgehalten hatte und somit als wichtige Zeugin in Betracht kommt.

Die Frau verließ um kurz nach 17 Uhr ein Gebäude im Steinweg und stellte sich unter einen dortigen Sonnenschirm. Um etwa 17.13 Uhr kam es in unmittelbarer Nähe zur beschriebenen Auseinandersetzung. Kurz danach stieg die Dame auf der Beifahrerseite in einen silbernen VW Passat mit LED-Heckleuchten und Anhängerkupplung. Das Auto setzte sich anschließend in Richtung Süden in Bewegung.

Die Dame wird wie folgt beschrieben:

Kurzhaarschnitt

rotbraunes Haar

bekleidet mit einem dunklen Wintermantel, einem hellen Schal und einer olivgrünen Umhängetasche schräg über der linken Schulter

trug eine weiße Plastiktüte in der Hand

trug eine Brille

Sollten Sie sich in der beschriebenen Person wiedererkennen, setzen Sie sich bitte unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 mit der Kriminalpolizei Coburg in Verbindung.