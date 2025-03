SCHWABACH. (314) In der Nacht zum Donnerstag (27.03.2025) brach in einem Wohnanwesen in Schwabach ein Brand aus. Eine Person erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.



Gegen 02:40 Uhr stellte eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Nürnberger Straße Rauch im Bereich des Treppenhauses fest und verständigte daraufhin die Integrierte Leitstelle (ILS). Als alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizeiinspektion Schwabach vor Ort eintrafen, stellten diese mehrere brennende Fahrräder im Treppenhaus fest. Die Kameraden der Feuerwehren Schwabach, Limbach und Unterreichenbach löschten den Brand und retteten die Anwohner mit einer Drehleiter durch die Gebäudefenster. Ein 20-jähriger Mann wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in einem Krankenhaus behandelt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken traf vor Ort die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen. Inzwischen hat das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache übernommen. Demzufolge gibt es dem aktuellen Stand nach, keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Vielmehr gehen die Brandermittler von einem technischen Defekt aus.



Erstellt durch: Christian Seiler / mc