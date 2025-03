Die 15-jährige Hyisat Abdul-Azeez wurde am Mittwochnachmittag, gegen 14.45 Uhr, zuletzt an ihrer Wohneinrichtung in der Lindleinstraße gesehen. Seither sucht die Würzburger Polizei nach der Vermissten, die sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könnte. Auch die Bevölkerung wird gebeten sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden.

Die 15-Jährige wird wie folgt beschrieben:

Circa 160 cm groß & schlanke Statur

Dunkle Hautfarbe

Schwarze lange Rastazöpfe

Trug zuletzt einen schwarzen Mantel, Blue Jeans und schwarze Stiefel

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter Tel. 0931/457-2230 entgegen.