MICHELAU, LKR. LICHTENFELS. Nach einem Schockanruf übergab eine Seniorin am Dienstagnachmittag eine größere Menge Bargeld an einen unbekannten Abholer. Die Kriminalpolizei in Coburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gestern Mittag erhielt eine 86-jährige Seniorin aus dem Landkreis Lichtenfels einen Anruf von einer falschen Polizeibeamtin. Die Anruferin erklärte, die Enkelin der Dame habe einen Verkehrsunfall verursacht und befinde sich nun in Haft. Um die Enkelin freizubekommen, solle die Seniorin eine Kaution bezahlen. Unter dem Druck eines über zwei Stunden andauernden Telefongesprächs übergab die besorgte Dame schließlich einen fünfstelligen Geldbetrag an einen unbekannten männlichen Abholer, der sich ebenfalls als Polizeibeamter ausgab. Nach der Übergabe des Geldes entfernte sich der Mann zu Fuß. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Wer hat am Dienstagnachmittag zwischen 12 Uhr und 15 Uhr verdächtige Personen und Fahrzeuge in Michelau in der Jägerstraße oder der näheren Umgebung beobachtet?

Wer hat möglicherweise die Übergabe beobachtet?

Wer kann Angaben zum unbekannten Abholer machen?

Personenbeschreibung des Abholers:

Männlich

Zirka 180 cm groß

Kräftige Statur

Braune Haare

20 bis 30 Jahre

Weißes T-Shirt

Sonnenbrille

Hinweise nimmt die Kripo Coburg unter Tel.-Nr. 09561/645-0 entgegen.