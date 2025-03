Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bayreuth

KULMBACH. Am Dienstagabend kam es in der Kulmbacher Innenstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Einer der beiden soll den anderen dabei mit einem Messer verletzt haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth sitzt der Angreifer nun in Untersuchungshaft.

Gegen 19.30 Uhr gerieten die beiden Männer im Alter von 25 und 21 Jahren im Bereich des Kulmbacher Stadtparks in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 21-jährige syrische Staatsangehörige den Älteren mit einem Messer und Pfefferspray angegriffen haben. Zeugen beobachteten das Geschehen und verständigten die Polizei. Beamte der Kulmbacher Polizei konnten den 21-Jährigen kurze Zeit später festnehmen. Der 25-Jährige tunesische Staatsangehörige erlitt leichte Verletzungen am Oberkörper. Kräfte des Rettungsdienstes brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Bayreuth übernahm die Ermittlungen.

Am Mittwochnachmittag wurde der Tatverdächtige einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bayreuth vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth erließ dieser wegen des Verdachts des versuchten Totschlags Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. Er sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt ein.