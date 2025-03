Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

BAMBERG. In der Nacht zum Montag bemerkte ein Bewohner zwei Männer, die offenbar gerade versuchten, in seine Wohnung einzubrechen. Kräfte der Polizei Bamberg-Stadt konnten kurz danach zwei Tatverdächtige festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg sitzen diese seit Dienstagnachmittag in Untersuchungshaft.

Am Montag, kurz nach Mitternacht, bemerkte der Bewohner zwei Männer in seinem Wohnzimmer, die sich mutmaßlich soeben über den Balkon gewaltsam Zutritt verschafft hatten. Als die Tatverdächtigten den Mann erblickten, flüchteten sie aus dem Mehrfamilienhaus in der Georgenstraße. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei Bamberg-Stadt konnten bei der Fahndung kurze Zeit später zwei Tatverdächtige im Bereich der Zollnerstraße vorläufig festnehmen. Die Kriminalpolizei Bamberg übernahm die Ermittlungen.

Am Dienstagnachmittag wurden die tatverdächtigen Männer, zwei rumänische Staatsangehörige im Alter von 39 und 45 Jahren, einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bamberg vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ er Untersuchungshaftbefehle wegen des Verdachts des versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls. Beide Tatverdächtige sitzen seitdem in Justizvollzugsanstalten ein.