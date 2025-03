0549 – Polizei stoppt Ladendieb

Innenstadt – Am gestrigen Dienstag (25.03.2025) entwendeten ein 41-jähriger Mann und ein bislang unbekannter Mann mehrere Gegenstände aus einem Bekleidungsgeschäft in der Bürgermeister-Fischer-Straße.

Gegen 15.00 Uhr entwendeten die beiden Männer Bekleidungsstücke aus dem Geschäft. Anschließend verließen sie das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Mitarbeiter beobachtete die Männer dabei und versuchte diese zu stoppen. Zudem informierte er die Polizei.

Im Rahmen der Fahndung kontrollierten Einsatzkräfte den 41-Jährigen im nahen Umfeld. Hierbei fanden die Beamten mehrere Bekleidungsstücke sowie einen Seitenschneider bei dem Mann und stellten dies sicher. Bei den polizeilichen Maßnahmen verhielt sich der 41-jährige Mann äußerst aggressiv gegenüber den Einsatzkräften. Nach Abschluss der Maßnahmen entließen die Beamten den 41-jährigen Mann.

Die polizeiliche Fahndung nach dem bislang unbekannten zweiten Mann verlief bislang ohne Erfolgt. Zeugen beschrieben ihn wie folgt:

ca. 30-40 Jahre, ca. 195cm, kräftige/muskulöse Statur

osteuropäisches Erscheinungsbild

blaue Jeans und mit einer schwarzen Umhängetasche/Sporttasche

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem bislang unbekannten Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

0550 – Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung

Innenstadt – Am Dienstagnachmittag (25.03.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 26-jährigen Mann und einem bislang unbekannten Mann in der Bahnhofsstraße.

Gegen 17.00 Uhr kam es zu einer zunächst verbalen Streitigkeit zwischen den beiden Männern. Im weiteren Verlauf gerieten die Beiden in eine körperliche Auseinandersetzung. Der bislang unbekannte Mann flüchtete mit etwa zwei bis drei weiteren Personen.

Der Vorfall wurde mithilfe der Videoeinrichtungen am Königsplatz gefilmt. Die Polizei sicherte das Video.

Die Polizeiinspektion Augsburg Mitte ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise, insbesondere zu dem bislang unbekannten Mann, nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

0551 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Pfersee – Am gestrigen Dienstag (25.03.2025), gegen 17.15 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die linke Seite eines braunen Nissan in der Schwalbenstraße. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Nissan entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

0552 – Fahrlässige Körperverletzung bei Verkehrsunfall

Lechhausen - Am gestrigen Dienstag (25.03.2025) wurde ein 38-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Der 38-Jährige fuhr die Neuburger Straße auf seinem Fahrrad stadtauswärts. Ein 56-jähriger Autofahrer fuhr die Neuburger Straße stadteinwärts und bog in die Rechte Brandstraße ein. Hierbei übersah er offenbar den Radfahrer. Es kam zu keinem Zusammenstoß. Der Radfahrer bremste jedoch stark ab und stürzte. Der 38-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Weder am Fahrrad noch am Auto entstand ein Sachschaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung und einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 56-Jährigen.

0553 – Polizei kontrolliert E-Scooter Fahrer ohne Versicherung

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (25.03.2025) fuhr ein 39-Jähriger mit seinem E-Scooter ohne gültigen Versicherungsschutz auf der Neuburger Straße.

Gegen 17.15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 39-Jährigen in der Neuburger Straße. Dabei stellten die Beamten fest, dass am E-Scooter des Mannes noch schwarze Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2023 angebracht waren. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt.

Den 39-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Die Gültigkeit des sogenannten Versicherungskennzeichens endet stets mit Ablauf Februar. Somit müssen alle Besitzer von Mofas, E-Bikes und entsprechenden Fahrzeugen daran denken, für 01. März ein neues Versicherungskennzeichen zu besorgen. Dies wird regelmäßig vergessen.

Die Polizei appelliert an alle Besitzer entsprechender Fahrzeuge, den Versicherungsschutz zu überprüfen und bis dahin nicht mehr am Straßenverkehr teilzunehmen.

0554 - Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstählen - Zeugen gesucht

Hochzoll - Am gestrigen Dienstag (25.03.2025), in der Zeit von 07.45 Uhr bis 13.45 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei Fahrräder vor einer Schule in der Peterhofstraße. Bei einem der Räder handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke CUBE. Die beiden Fahrräder waren jeweils mit einem Schloss an einem Fahrradabstellplatz versperrt. Es entstand ein Beuteschaden von rund 1.100 Euro.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.