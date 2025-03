MAXHÜTTE-HAIDHOF, BAB 93. Ein schwerer Verkehrsunfall auf der A93 am 24. März 2025 forderte zwei Todesopfer und mehrere verletzte Personen. Die Ursache könnte ein verlorener Lkw-Reifen samt Felge auf der Fahrbahn gewesen sein. Die Autobahnpolizeistation Schwandorf ermittelt und bittet um Zeugenhinweise

Am Montagmorgen, den 24. März 2025, ereignete sich gegen 7:10 Uhr auf der BAB 93 zwischen den Anschlussstellen Teublitz und Ponholz ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem mehrere Fahrzeuge, darunter zwei Lkw, involviert waren. Zwei Personen kamen ums Leben, weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Die Bergungs- und Unfallaufnahmearbeiten dauerten bis in die Abendstunden an. Ursächlich für den Unfall könnte ein Lkw-Reifen auf der Fahrbahn gewesen sein, den ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich verloren hatte. Wenige Minuten vor dem Unglück ging bei der Polizei eine Meldung ein, dass ein Lkw-Reifen auf der Fahrbahn läge. Dies könnte das Auslösen des Unfalls maßgeblich beeinflusst haben.

Die Unfallaufnahme wurde von der Autobahnpolizeiinspektion Schwandorf durchgeführt. Ein Sachverständiger wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Amberg hinzugezogen, um ein unfallanalytisches Gutachten zu erstellen. Die Autobahnpolizeistation Schwandorf bittet nun um Mithilfe: Wer in diesem Zusammenhang etwas beobachtet hat oder Hinweise auf den unbekannten Verkehrsteilnehmer geben kann, der möglicherweise den Lkw-Reifen verloren hat, wird gebeten, sich bei der Autobahnpolizeistation Schwandorf unter der Telefonnummer 09431/4301-821 zu melden. Jeder Hinweis könnte entscheidend zur Aufklärung des Unfalls beitragen.