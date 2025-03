ERDING.Ein 31-jähriger Erdinger wurde am Montagabend im Rahmen einer polizeilichen Fahndung festgenommen. Zuvor hatte er offenbar versucht, eine Tankstelle in Erding in Brand zu setzen.

Gegen 23:35 Uhr war die Polizei per Notruf über ein Feuer an einer Tankstelle an der Alten Römerstraße im Erdinger Stadtteil Langengeisling informiert worden. Die kurz danach eintreffende Streifenbesatzung stellte einen gerade entstehenden Brand fest, den die Beamten selbst ablöschen konnten. An der zum Tatzeitpunkt geschlossenen Tankstelle wurden mehrere vorbereitete Brandbeschleuniger aufgefunden, zudem waren die Kraftstoffschläuche der Zapfanlagen beschädigt worden. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 30000 Euro.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte in der näheren Umgebung ein 31-jähriger Deutscher festgenommen und Beweismittel sichergestellt werden. Nach den bisherigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Mann neben der Tat an der Tankstelle auch für eine Brandstiftung an einem Pkw am Vortag verantwortlich sein dürfte.

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Landshut ordnete der zuständige Haftrichter am gestrigen Tage die Unterbringung des 31-Jährigen in einer psychiatrischen Einrichtung an. Er hatte sich zum Tatzeitpunkt in einer psychischen Ausnahmesituation befunden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Erding dauern an.

Bezugsmeldung:

Erding, 24.03.2025

Brandstiftung an Pkw – Kripo ermittelt

Rund 25000 Euro Sachschaden entstand am gestrigen Abend beim Brand eines Pkws in Erding. Erste Ermittlungsergebnisse deuten darauf hin, dass der Wagen vorsätzlich in Brand gesetzt wurde.

Gegen 22:15 Uhr war ein Nachbar auf das Feuer an dem unter einem Carport geparkten Fahrzeug an der Rotkreuzstraße aufmerksam geworden und hatte die Rettungskräfte verständigt. Durch den ebenfalls informierten Fahrzeughalter konnte der Wagen aus dem Unterstand heraus ins Freie bewegt werden, wo der brennende Mitsubishi dann durch die alarmierte Feuerwehr abgelöscht wurde. Verletzt wurde niemand.

Die Kriminalpolizei Erding hat noch am Abend die Ermittlungen übernommen. Eventuelle Zeugen werden gebeten, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 08122-9680 zu melden