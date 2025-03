BAB A3, PASSAU. Die Autobahn in Fahrtrichtung Frankfurt war Dienstagnachmittag (25.03.2025) nach einem schweren Auffahrunfall gesperrt.

Wie bereits mitgeteilt ereignete sich am Dienstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB A 3, zwischen den Anschlussstellen Pocking und Passau-Süd.

Ein 50-jähriger, österreichischer Staatsangehöriger war hier aus bislang ungeklärter Ursache auf den Anhänger der Autobahnmeisterei aufgefahren, der sich zur Absicherung am Ende einer Baustelle, auf dem linken Fahrstreifen befand. Durch den Aufprall verlor der Pkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, schleuderte in einen anderen Verkehrsteilnehmer und prallte gegen einen Lkw der dortigen Baustelle. Durch den Aufprall wurde der Autofahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag.

Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Passau ein Gutachter beauftrag. Ein Arbeiter an besagter Baustelle wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt, musste aber nicht stationär behandelt werden. Beim Unfall entstand Sachschaden im niedrigen 6 stelligen Bereich.

Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Autobahn für über 4 Stunden komplett gesperrt werden, es bildete sich ein erheblicher Rückstau, bis nach Österreich.

Gegen 18.45 Uhr wurde die Ausleitung an der Anschlussstelle Pocking ist aufgehoben und die BAB A3 in Fahrtrichtung Deggendorf wieder für den Verkehr frei gegeben.

Veröffentlicht am 26.03.2025, 07.20 Uhr