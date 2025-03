MEMMELSDORF, LKR. BAMBERG. Am Dienstagabend kam es im Gemeindeteil Schmerldorf zu einem Polizeieinsatz mit Spezialeinheit.

In der Kremmeldorfer Straße hatte sich ein Mann offenbar aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation in seiner Wohnung eingeschlossen. Die Polizei hatte Anhaltspunkte, die auf eine Eigengefährdung des Mannes hindeuteten. Aufgrund der unklaren Lage wurde zur Unterstützung der Einsatzkräfte eine Spezialeinheit aus Mittelfranken hinzugezogen, die den Mann gegen 22 Uhr in seiner Wohnung festnahm. Polizisten brachten ihn anschließen in ein psychiatrisches Krankenhaus. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.