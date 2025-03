OY-MITTELBERG / BAB 7. Aufgrund von Starkregen, Graupelschauer und nicht angepasster Geschwindigkeit ereigneten sich am frühen Nachmittag des 25.03.2025 zwei Unfälle kurz hintereinander an derselben Stelle, wobei ein Unfallbeteiligter tödlich verletzt wurde. Momentan (Stand: 17:25 Uhr) ist die Fahrbahn wegen Bergungsarbeiten in nördlicher Fahrtrichtung noch gesperrt.

Am 25.03.2025, gegen 13:45 Uhr, fuhr ein 61-jähriger Mann auf der A 7 in Richtung Norden. Kurz nach der Anschlussstelle Oy-Mittelberg verlor der Pkw-Fahrer auf der graupelbedeckten Fahrbahn und bei Starkregen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet ins Schleudern und kam in der Wiese neben der Fahrbahn zum Stehen. Ein nachfolgender unbeteiligter 35-jähriger Lkw-Fahrer hielt daraufhin auf dem Standstreifen an, um nach dem verunfallten Pkw-Fahrer zu sehen und Hilfe zu leisten. Der 61-Jährige wurde bei dem alleinbeteiligten Unfall leicht verletzt, er kam vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum. An seinem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Der 51-jährige Fahrer eines ebenfalls auf der A 7 in Richtung Norden fahrenden Pkws geriet auf etwa gleicher Höhe auf der mit Graupel bedeckten Fahrbahn ins Schleudern und prallte in den stehenden Lkw. Durch den Zusammenstoß wurde der 51-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und tödlich verletzt. Er musste von der Feuerwehr Nesselwang, die mit 16 Einsatzkräften vor Ort war, geborgen werden. Der Lkw-Fahrer, welcher zum Unfallzeitpunkt noch in seinem Fahrzeug saß, blieb unverletzt. Am Pkw des 51-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 45.000 Euro. Am Lkw und dessen Anhänger wird der Sachschaden derzeit auf mindestens 25.000 Euro geschätzt.

Beide Pkw und der Anhänger des Lkws mussten abgeschleppt werden. Die A 7 wurde im entsprechenden Bereich für mehrere Stunden für die Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn gesperrt. Die Autobahnmeisterei war ebenso im Einsatz. Die Verkehrspolizeiinspektion Kempten übernahm bei beiden Verkehrsunfällen die Sachverhaltsaufnahme. (PP Schwaben Süd/West)

