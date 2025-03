ERLANGEN. (309) Am Dienstagnachmittag (25.03.2025) ereignete sich in Erlangen ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer von einem Pkw erfasst wurde. Der Radfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen.



Eine Verkehrsteilnehmerin teilte der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei gegen 14:00 Uhr einen schweren Verkehrsunfall im Erlanger Norden mit. Ein Radfahrer war von der Kurt-Schumacher-Straße kommend mutmaßlich bei roter Lichtzeichenanlage in den Kreuzungsbereich zur Drausnickstraße eingefahren und dort von einem Audi Q3 erfasst worden. Der Radfahrer erlitt infolge der Kollision mit dem Pkw schwerste Kopfverletzungen. Ein Notarzt versorgte den Schwerverletzten zunächst an der Unfallörtlichkeit, bevor dieser vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die 44-jährige Fahrerin des Audi blieb körperlich unverletzt. An dem Fahrzeug selbst entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise mehreren Tausend Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt führten die Unfallaufnahme durch. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zog die Polizei einen Gutachter hinzu, der die Beamten bei der Rekonstruktion des Unfallhergangs unterstützen soll.

Die Kreuzung Drausnickstraße/Kurt-Schumacher-Straße musste kurzzeitig komplett gesperrt werden. Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr einspurig an der Unfallörtlichkeit vorbeigeleitet werden. Im Umfeld der Unfallörtlichkeit kam es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. Die Sperre konnte gegen 16:30 Uhr wieder aufgehoben werden.



Erstellt durch: Christian Seiler