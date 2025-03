0541 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Lechhausen – In der Zeit von Donnerstag (20.03.2025) bis Montag (24.03.2025) besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Hauswand eines Mehrfamilienhauses in der Euler-Chelpin-Straße mit Farbe. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0542 - Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstählen - Zeugen gesucht

Firnhaberau - Am Samstag (22.03.2025), in der Zeit von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein graues Mountainbike der Marke CUBE am Oberen Auweg. Das Fahrrad war mit einem Schloss gesichert. Es entstand ein Beuteschaden von rund 400 Euro.

Lechhausen - In der Zeit von Samstag (22.03.2025), 15.00 Uhr bis Montag (24.03.2025), 15.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein lila Mountainbike der Marke WHEELER in der Schillstraße. Das Fahrrad war an einem Fahrradabstellplatz mit einem Schloss versperrt. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch geklärt.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

0543 – Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl

Innenstadt – Am gestrigen Montag (24.03.2025) entwendete ein 24-Jähriger einen Gegenstand aus einem Supermarkt in der Bürgermeister-Fischer-Straße.

Gegen 15.15 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Supermarkts den Mann, wie dieser ein Lebensmittel einsteckte und das Geschäft verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Der Mitarbeiter sprach den 24-Jährigen an und verständigte die Polizei. Der 24-Jährige war sofort aggressiv und versuchte zu flüchten. Die Beamten stoppten den Mann und brachten ihn auf die Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Polizeibeamten den 24-Jährigen. Das Lebensmittel hatte einen Warenwert im niedrigen einstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Räuberischen Diebstahls gegen den 24-Jährigen.

0544 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Lechhausen – In der Zeit von Sonntag (23.03.2025), 17.30 Uhr, bis Montag (24.03.2025), 08.15 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen die linke vordere Seite eines BMW 530 in der Kolbergstraße. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem BMW entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

0545 – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Lechhausen – In der Zeit von Donnerstag (20.03.2025), 07.00 Uhr, bis Montag (24.03.2025), 14.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschiedenes Werkzeug von einer Baustelle in der Stettiner Straße. Es entstand ein Beuteschaden im oberen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

0546 – 40-Jähriger auf gestohlenem Fahrrad unterwegs

Oberhausen - Am gestrigen Montag (24.03.2025) war ein 40-Jähriger auf einem gestohlenen Fahrrad unterwegs.

Gegen 19.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 40-jährigen in der Donauwörther Straße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das Fahrrad des 40-Jährigen im November 2024 in Augsburg gestohlen wurde. Die Beamten stellten das Fahrrad daraufhin sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls eines Fahrrads gegen den 40-Jährigen.

0547 – Polizei ermittelt nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Bundesstraße B 17 / Brücke Tunnelstraße / FR Norden – Am gestrigen Montag (24.03.2025), gegen 21.30 Uhr, warf ein bislang unbekannter Täter einen Gegenstand von der Fußgängerbrücke der Tunnelstraße auf den Fahrstreifen der B17 Richtung Norden. Der Ball traf die Motorhaube eines Autos. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Der Fahrer des VW blieb unverletzt und verständigte die Polizei. Eine polizeiliche Fahndung nach dem Täter verlief bislang erfolglos.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

kräftige Statur

trug eine schwarze Jacke und darunter ein rotes Oberteil

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen den bislang unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 entgegen.