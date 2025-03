474. Start der Präventionskampagne zur Bekämpfung des Callcenterbetruges zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren in Kooperation mit mehreren Banken und Sparkassen

Am Donnerstag, 27.03.2025, findet ab 09:00 Uhr, ein Pressetermin in der Stadtsparkasse München, Sparkassenstraße 2, 80331 München statt. Hierbei wird der Beginn einer gemeinsamen Präventionskampagne zur Bekämpfung des Callcenterbetruges zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren eingeläutet.

In Kooperation mit dem Verein „Sicher in München e.V.“, der Stadtsparkasse München, Kreissparkasse München, HypoVereinsbank, Münchner Bank e.G. und Sparda Bank werden zukünftig Taschentuchboxen mit Präventionshinweisen zum Thema Callcenterbetrug in den teilnehmenden Banken und Sparkassen an Kundinnen und Kunden ausgegeben, um zielgruppenorientiert auf diesen Deliktsbereich hinzuweisen und zu zeigen, wie man sich davor schützen kann.

Zum Pressetermin werden neben Vertretern der beteiligten Banken und Sparkassen auch Frau Christina Frank, 1. Vorsitzende von „Sicher in München“, sowie Polizeipräsident Thomas Hampel darstellen, was zum Schutz potentieller Opfer getan wird und die Taschentuchboxen vorstellen. Im Anschluss an ihre Statements stehen alle Beteiligten für O-Töne und Fotos zur Verfügung.

Zu diesem Termin sind alle Medienvertreter herzlich eingeladen. Um schriftliche Voranmeldung an muenchen.presse@polizei.bayern.de wird gebeten.