OBERVIECHTACH. LKR. SCHWANDORF. Am Wochenende entwendeten Diebe aus den Räumlichkeiten einer Kfz-Prüfstelle Bargeld und verursachten Sachschaden. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Über ein eingeschlagenes Fenster verschafften sich bislang unbekannte Täter am Wochenende vom 20. März bis zum 24. März Zugang zu den Räumen einer Kfz-Prüfstelle. Im Inneren brachen sie Werkzeugkisten auf und durchsuchten Büroräume, wo sie lediglich Bargeld im niedrigen dreistelliger Höhe fanden und entnahmen. Der verursachte Sachschaden dagegen beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 1000€.

Die nun ermittelnde Kriminalpolizeiinspektion Amberg bittet Personen, denen am Wochenende im Bereich Am Schießanger in Oberviechtach verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der 09621/8900 zu melden.